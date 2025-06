Luis Mesa del Castillo: «Llevamos cuatro meses sin cobrar las facturas del SMS; tiene que arreglarse»

El economista Luis Mesa del Castillo (Murcia, 1971) seguirá cuatro años más al frente de la Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), que engloba ... a 16 hospitales privados y a más de un centenar de centros de distintas especialidades sanitarias. Mesa del Castillo compagina este puesto con la gerencia de Quironsalud Murcia. No le faltan asuntos urgentes que atender en este nuevo mandato.

– El Servicio Murciano de Salud ha paralizado los pagos a los hospitales privados con los que mantiene conciertos, por falta de liquidez. El Gobierno regional lo achaca al retraso en la llegada de entregas a cuenta desde el Estado, correspondientes al sistema de financiación. ¿Cuál es la situación a día de hoy?

– La semana que viene cumpliremos el cuarto mes sin cobrar. Es una situación totalmente excepcional, que no se producía desde los años de los ajustes [tras la gran crisis financiera de 2008]. Desde entonces ha podido haber en alguna ocasión un retraso puntual por algún ajuste del FLA (fondo de liquidez autonómico) o del ExtraFLA, pero no esto. Entiendo que es cosa de semanas, de forma que si el Gobierno central empieza a mandar dinero, se nos irá pagando. Soy consciente de que eso lleva sus plazos y pasarán unos días o unas semanas, pero esto tiene que arreglarse. Es una situación muy excepcional y no me planteo que estemos así cinco o seis meses, porque además sería un problema.

– Pero la Consejería de Hacienda ha enfriado esas expectativas: ha advertido de que esos fondos pueden aún tardar en llegar y asegura que «los problemas de liquidez van a continuar».

– Entiendo que pueda haber un problema de liquidez y que algún mes haya que esperar algunos días, pero no podemos mantener la actividad estando seis, siete u ocho meses sin cobrar, porque hasta los bancos tienen sus límites a la hora de prestarnos dinero. En realidad, esto lo que supone es un coste más.

–¿Cuál es la situación de los centros de la Unión Murciana de Hospitales? Algunos dependen mucho de los conciertos y otros no tanto.

– Sí. Los que dependen mucho del concierto están financiando esas facturas. Es verdad que una factura del Servicio Murciano de Salud es relativamente fácil de financiar, porque no supone un riesgo muy importante para la banca, pero evidentemente implica unos intereses y unas comisiones. Además, la situación no puede alargarse indefinidamente, los bancos no pueden estar prestándote dinero durante un año u ocho meses, aunque sea para una factura del Servicio Murciano de Salud. Al final, hay que darle una solución a esta situación.

- ¿Algún centro ha tomado medidas excepcionales, como recorte de plantilla?

– No. En principio, por ahora, no. Lo que sí se está produciendo es un descenso en las derivaciones del Servicio Murciano de Salud. Está bajando un poco la actividad, porque el SMS está midiendo mucho [los gastos]. Eso está notándose, y quizá en verano haya que hacer algún ajuste mayor al de otros años.

–Todo esto deja en evidencia los problemas de sostenibilidad del Servicio Murciano de Salud. La Región de Murcia es una de las comunidades con mayor gasto sanitario por habitante, pero se sitúa a la cola en presupuesto per cápita. Este desfase provoca situaciones como la que estamos comentando. ¿Cómo puede abordarse este problema?

– Bueno, a nosotros no nos toca [decidir cómo se aborda]. Lo que sí creo es que nosotros podemos aportar muchísimo más. Representamos un importe ínfimo dentro del presupuesto de la Consejería y el SMS: estamos hablando de 70 u 80 millones de euros en un presupuesto de más de 2.000 millones. Y, como usted ha dicho, el gasto real es todavía mayor. Creo que podemos aportar mucho a la sostenibilidad del sistema, porque además nosotros estamos muy optimizados. Deberíamos mirar cómo se están haciendo las cosas en otras regiones o incluso en otros países, porque realmente la asistencia sanitaria es cada vez más cara.

– Defiende que la colaboración público-privada puede ayudar a la sostenibilidad. ¿Tiene alguna idea al respecto? ¿Plantea que sus centros asuman más pacientes derivados de la pública?

– Tenemos posibilidad de admitir más pacientes, de abrir cuadros médicos, incluso de ser un apoyo a las puertas de Urgencias cuando haga falta. Por ejemplo, cuando llegan los inviernos. Tenemos muchas ideas y hay muchas posibilidades de colaboración: podemos atender directamente a un paciente y que luego el pagador sea un tercero. Por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tráfico, algo que pagan las compañías de seguros.

– Otro asunto que está sobre la mesa es el de la compatibilidad de los médicos de la pública con la privada. Desde la pandemia, el SMS ha ido aprobando resoluciones que permitían a sus facultativos trabajar para centros que mantienen conciertos con la sanidad pública. Pero este año no se ha prorrogado esta resolución.

– Durante estos años hemos podido apoyar al SMS y sacar trabajo adelante, pero por lo visto esta compatibilidad chocaba con la legislación nacional. Era una medida que flexibilizaba mucho y ayudaba a bajar listas de espera, pero la Consejería nos comenta que no ve la posibilidad de mantenerla. Estamos trabajando para que los médicos de la pública puedan desarrollar actividad en centros que mantienen conciertos, pero para atender solo a pacientes privados, que no sean del SMS. Esto se está terminando de perfilar. La idea es que la incompatibilidad no se establezca con el centro, sino con el paciente. Esta es la solución a la que se está llegando en toda España.

– Hace ya cuatro años, cuando comenzó a presidir la UMHC, advirtió del problema que suponía el déficit de médicos para sus centros. ¿Cómo ha evolucionado la situación?

– Bueno, creo que estamos igual. Faltan médicos de algunas especialidades, pero en estos últimos dos años ha sido más fácil gestionar esta situación gracias a esa compatibilidad más abierta de la que hablábamos. Seguimos teniendo déficit de médicos, porque a las promociones de las nuevas facultades de Medicina todavía les quedan algunos años para terminar el MIR, y la homologación de títulos de especialistas extranjeros es muy lenta y muy complicada. Los profesionales deben haberse formado en un sistema muy parecido al MIR y, si no es así, tienen que completar su título con más formación, con lo cual es complicado.

– La sanidad pública está, además de afectada por esa falta de especialistas, cada vez más saturada. Las listas de espera aumentan. ¿Se está contagiando esta situación poco a poco a la sanidad privada? Existe la sensación de que cada vez cuesta más conseguir cita con determinados especialistas. Por ejemplo, con los dermatólogos.

- La Dermatología es especialmente problemática, cada vez necesitamos más especialistas. Si a cualquiera nos sale un lunar, buscamos un dermatólogo. Además, muchos hacen también Medicina Estética. Realmente, hay un déficit. Eso se está supliendo con teledermatología, al igual que están haciendo los centros de salud del SMS. La tecnología está permitiendo encontrar soluciones.

- Muchos dermatólogos se van a la privada pura, y a los pacientes con aseguramiento les resulta difícil conseguir cita. ¿Ocurre también con otras especialidades como Oftalmología?

- Sí, a los seguros les cuesta encontrar dermatólogos u oftalmólogos. Sigue habiendo falta de médicos. ¿Se solucionará? Espero que sí, pero el problema es que se van a jubilar muchos profesionales.

- Si hablamos de los problemas de las aseguradoras para fichar médicos, también hay que abrir el debate sobre el modelo de seguros 'low-cost'.

- Creo que hay que ir cambiando el paradigma general. Hay que empezar a tratar al paciente en su globalidad, y orientar el aseguramiento, y la medicina privada en general, en esa línea. Hay que empezar a organizar la atención alrededor del paciente. Por supuesto, dejando que sea él quien tome las decisiones, pero prestando una asistencia más organizada. No ir de acto [médico] en acto, sino que haya un plan de tratamiento. Quizá a usted le pasa que va al dentista y le dice que vuelva al año, pero luego no se acuerda de si ha pasado ya el año o no. Se trata de ofrecer una asistencia mucho más planificada, y no ir picoteando. Esto supondrá una optimización para las compañías de seguros y una mejora de la atención al paciente.

- La sanidad privada sigue ganando peso. Según datos de la Fundación IDIS, el volumen de primas ha crecido en la Región un 6% desde 2019. En cuanto al número de asegurados, el aumento es del 3,9%.

- Bueno, este 2025 va a ser un año convulso, porque con todo lo que ha ocurrido con Muface, lo previsible es que haya una bajada del aseguramiento. Probablemente hay gente que, por prudencia y ante lo que ha pasado, se ha ido a la pública. El aseguramiento privado, es decir, no ligado a Muface, sí es posible que haya seguido subiendo. En todo caso, creo que en general el mercado se está ajustando fruto de estos vaivenes.

- ¿Cómo valora el acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras que finalmente ha permitido la continuidad del modelo de Muface?

- Muface ha dado un servicio muy bueno a lo lago de los años. Ha hecho una gran labor y yo espero que siga, pero no sé [lo que ocurrirá en el futuro].

- El estudio de IDIS concluye que, pese al aumento desde 2019, la Región de Murcia sigue siendo una de las comunidades con menor penetración de los seguros privados.

- Sí, hay poca cultura de seguro privado. Los porcentajes van subiendo porque creo que no se están haciendo las cosas mal, pero efectivamente la Región de Murcia presenta una de las tasas de aseguramiento más bajas de España. En Madrid hay muchísimas empresas que ofrecen el seguro a los trabajadores, pero aquí no tenemos esa cultura. También creo que ayudaría si hubiese un descuento en el IRPF.

- ¿En qué punto está la negociación para la renovación del convenio colectivo en el sector? Arrastran un conflicto laboral desde hace mucho tiempo.

- Hemos tenido ya un acercamiento con las nuevas secretarias generales de los dos sindicatos mayoritarios, y vamos a ver si podemos retomar la negociación. Soy positivo y creo que debemos tener un convenio. Tenemos a muchísimos trabajadores dentro de este sector y es mejor contar con unas reglas de juego claras con las que todos estemos cómodos.

- La Consejería de Salud ha anunciado una regulación en el campo de la Medicina Estética. Hay muchas denuncias de intrusismo.

- En la inmensa mayoría de los casos, nuestros centros tienen sus controles. Desde luego, nosotros estaremos encantados de aplicar cualquier norma o ley que potencie la seguridad del paciente, aunque muchos de nuestros centros ya tienen normas de calidad por encima de las estándar. Sé que la Inspección está activa en estos temas.

- En el caso más específico de la Cirugía Plástica, ¿hay que poner coto a determinadas prácticas que hemos conocido?

- Bueno, hemos conocido varios casos, sí.

- En concreto, en el Virgen de la Caridad de Cartagena (donde fue operada Sara Gómez, que falleció tras una liposucción practicada por un cirujano no especialista en Plástica).

- Es un tema que habrá que depurar para que cualquier cirugía se haga con las máximas garantías. Creo que todos intentamos que los cirujanos que operan en los centros tengan todas las cualificaciones necesarias, estén formados y ofrezcan la máxima seguridad. Creo que la legislación ahí no es clara, y si evoluciona en esta línea de la que hablamos, de una mayor seguridad para el paciente, perfecto.