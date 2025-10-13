La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Conjunto restaurado del castillo de Alhama de Murcia Francisco Javier López Martínez

Luces y sombras de los castillos de la Región

Unas jornadas nacionales, con un centenar de participantes, ponen el foco en el patrimonio fortificado, cuya conservación ofrece un panorama desigual

Miguel Rubio

Miguel Rubio

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:34

Sus muros cargadas de historia suponen un potente atractivo turístico y una seña de identidad, pero su mantenimiento amenaza con convertirse en una pesada losa. ... Desde este lunes y durante toda la semana, unas jornadas, que reúnen a un centenar de investigadores, expertos en arquitectura defensiva y amantes de los castillos de todo el país, ponen el foco en el extenso patrimonio fortificado de la geografía regional, cuya conservación muestra un panorama de luces y sombras.

