Lucas urge a Miras a reducir la espera para mamografías, que afecta a más de 1.500 mujeres «El cáncer de mama se combate con ciencia, no con maniobras políticas», responden desde el Partido Popular

LA VERDAD Domingo, 19 de octubre 2025, 13:50 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, apeló ayer al presidente regional, Fernando López Miras, a que destine «todos los recursos necesarios» para reducir la lista de espera para realizarse una mamografía. Lo hizo en Cartagena durante la inauguración de la carrera solidaria Bike Maratón Ruta 062, organizada por la Guardia Civil y la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Lucas afirmó que «en este tipo de cáncer, como saben, la detención precoz es vital. Para ello son fundamentales las mamografías», y ha recordado que en la Región de Murcia hay más de 1.500 mujeres esperando a ser llamadas para realizarse una mamografía. El delegado, del PSOE, mandó asimismo «un mensaje de apoyo a todas las mujeres que actualmente conviven con un cáncer de mama».

En el Ejecutivo se remitieron a la respuesta del Partido Popular. La diputada Mari Carmen Ruiz Jódar destacó «el compromiso firme y real del Gobierno de Fernando López Miras con la investigación, la detección precoz y la mejora de la atención a las pacientes».

PP: «Maniobra política»

«El cáncer de mama se combate con ciencia, no con maniobras políticas», añadió la parlamentaria autonómica. Y lamentó que «algunos intenten convertir una causa que debería unirnos a todos en un arma política», y señaló que «la Región de Murcia alcanza una supervivencia de cerca del 85%» en cáncer de mama. Aseguró que ese logro llega «gracias a la apuesta constante del Gobierno regional por la innovación y la prevención».

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Marisol Sánchez, exigió también al Gobierno de López Miras «menos postureo y más mamografías para reducir la preocupante lista de espera existente en la Región para la realización de esta prueba diagnóstica». Y afirmó que las listas de espera, recogidas en la estadística de la Consejería de Salud, que dirige Juan José Pedreño, son «una consecuencia directa de la falta de gestión y compromiso del Gobierno de López Miras».