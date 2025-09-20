Lucas incorpora una secretaría de Migraciones, Cooperación y Convivencia a la ejecutiva del PSRM tras las polémicas de Torre Pacheco y Jumilla

Francisco Lucas presidió este sábado su primer Comité regional del PSRM-PSOE, el máximo órgano entre congresos, tras ser elegido en las primarias del pasado ... mes de enero, tras su proclamación como secretario general en marzo y tras ser designado como delegado del Gobierno a comienzos del mes de septiembre. También lo hacía tras un verano marcado en la política regional por las polémicas de Torre Pacheco y Jumilla y, en clave nacional, con la militancia socialista encajando las acusaciones y la encarcelación de su ex secretario de organización, Santos Cerdán. Además, en esta primera reunión se ha aprobado una resolución «en defensa del pueblo palestino y por la paz en Gaza».

Convertido en el hombre del partido y el hombre del Gobierno de Pedro Sánchez en la Región, Lucas ha mantenido la línea de las que han sido sus primeras acciones como delegado: con Torre Pacheco y Jumilla como argumento, ha decidido incorporar a su ejecutiva regional, compuesta por casi medio centenar de secretarías sectoriales, una de nueva creación. Será la Secretaría de Migraciones, Cooperación y Convivencia, al frente de la cual se pondrá Abdelghani Tabet Namoussi. Para Lucas «la ultraderecha ha convertido la Región en su laboratorio. No podemos tolerar que el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad».

Además de eso, como adelantó LA VERDAD, a propuesta Lucas, el Comité ha aprobado la creación de un Consejo Asesor de Igualdad, al que se comprometió durante el proceso de primarias. La propuesta llega además en un momento en el que dentro de las filas socialistas, corrientes y grupos feministas esperaban del partido medidas de calado a raíz del caso de Santos Cerdán y de los audios difundidos también del ex ministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, en los que, entre otras prácticas, se referían en términos despectivos a la contratación de los servicios de prostitutas. «El feminismo tiene que ser un pilar del PSRM. Vamos a defender, con valentía, una igualdad real entre mujeres y hombres. No daremos ni un paso atrás», según Lucas, que cargó también contra las políticas de la ultraderecha.

También recordó que el PSRM ofreció un acuerdo de Presupuestos, «sin líneas rojas», para evitar que la Región estuviera «sometida al chantaje de la ultraderecha, para que los ciudadanos y ciudadanas no sufrieran medidas reaccionarias, racistas y xenófobas». Sin embargo, lamentó que «López Miras prefirió pactar con la ultraderecha los presupuestos del odio, racistas, machistas, homófobos, que eliminan las políticas LGTBI, niegan la violencia de género y atacan los derechos de niños y niñas vulnerables».