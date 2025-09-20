Francisco Lucas llega fortalecido a su primer examen interno en el PSRM

Francisco Lucas afronta este sábado en Murcia su primer examen interno desde que lidera el PSRM. El secretario general se someterá al control del ... Comité Regional, el máximo órgano del partido entre congresos, formado por 330 delegados y que se reúne por primera vez desde las primarias de enero de 2025, en las que Lucas se impuso a Diego Conesa con el 55% de los votos.

A pesar de su ajustada victoria, el dirigente socialista ha conseguido en estos meses consolidar su liderazgo, de forma que llega al Comité Regional en una posición de fuerza que pocas veces han tenido antes otros secretarios generales. A lo largo de este periodo, Lucas ha recibido por partida doble el respaldo de Pedro Sánchez.

En julio, fue uno de los cuatro miembros de la Ejecutiva federal -junto a los ministros Óscar Puente, Pilar Alegría y María Jesús Montero- a los que el presidente del Gobierno permitió compatibilizar su labor orgánica en su territorio con su responsabilidad a nivel estatal. Y, el pasado 2 de septiembre, el Consejo de Ministros lo nombró delegado del Gobierno en la Región.

Una plataforma institucional que Francisco Lucas no está desaprovechando, pues ha multiplicado su presencia mediática y ha plantado cara desde el principio a Vox y sus discursos antiinmigración. Así, a los pocos días de su nombramiento, Francisco Lucas actuó con contundencia ante la convocatoria del partido de Santiago Abascal en la puerta del centro de menores de Santa Cruz, dando órdenes a la Guardia Civil para que no permitiera concentraciones.

Y esta semana, tal y como avanzó LA VERDAD, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Jumilla con el fin de revocar la moción que pretendía prohibir los actos religiosos de la comunidad musulmana en instalaciones deportivas del municipio.

Desde el punto de vista orgánico, se ha producido una renovación de liderazgos en las agrupaciones locales del PSRM, en línea con el relevo generacional que abandera el secretario general. En concreto, de las 63 casas del pueblo que hay en la Región, veintidós cuentan con un nuevo secretario general, lo que en términos estadísticos supone una de cada tres.

A cumplir compromisos

Por otra parte, una vez finalizada la fase de renovación de la estructura orgánica, fuentes del PSRM señalan a este diario que el líder autonómico comenzará a materializar algunos de los compromisos que asumió en la campaña de primarias.

Así, el próximo sábado se propondrá al Comité Regional la creación del Consejo Asesor de Igualdad del PSRM, un nuevo órgano que estará compuesto «por las personas responsables del área de igualdad del partido y por expertas y expertos regionales multidisciplinares».

Su funcionamiento, indican las citadas fuentes, será similar a las unidades para la igualdad que ya existen en numerosos organismos públicos. Su misión será «asesorar al partido en políticas de igualdad para continuar haciendo bandera de ellas en toda la actuación política municipal y regional, elevar propuestas a la Ejecutiva Regional, entre otras cuestiones».

La creación de este órgano llega en un momento en el que el PSOE necesita reforzar su compromiso feminista, manchado por los comportamientos machistas mostrados por exdirigente como José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Trasvase, Águilas y Santos

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para Francisco Lucas en estos casi diez meses como secretario general del PSRM, en los que también se ha llevado algunos disgustos. Inició su mandato con una defensa a ultranza del Trasvase Tajo-Segura, pero el Gobierno le dio un bofetón al confirmar el cambio de las reglas de explotación que recortarán en un 50% los envíos en 2027. No obstante, pudo resarcirse con el anuncio de dos nuevas desaladoras, ya licitadas.

En el plano interno, vivió la caída de Santos Cerdán, quien le había apadrinado en el congreso que lo eligió secretario general, y la salida de uno de los principales valores del partido en los municipios: la alcaldesa de Águilas, María del Carmen Moreno.