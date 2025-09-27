La Lotería Nacional deja 72.000 euros en la Región de Murcia Se han vendido décimos tanto del primer premio como del segundo en la Comunidad

LA VERDAD Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Sábado de buena fortuna el de esta semana en la Región de Murcia. La Lotería Nacional ha dejado un pellizco esta mañana en dos poblaciones. Por un lado, el número 03740 ha repartido un total de 60.000 euros en Pozo Estrecho (Cartagena) al haberse vendido en un boleto del primer premio.

Este número ha sido vendido también en Baleares, La Coruña, Barcelona, Jaén, Toledo, Álava, Asturias, Ávila, Badajoz, Burgos, Huelva, Madrid y Sevilla.

Pero el reparto del sorteo de la Lotería Nacional no ha quedado ahí, ya que ha dejado 12.000 euros en la pedanía de Mahoya, en Abanilla, donde se adquirió un boleto del segundo premio, que corresponde al número 28486.

Este también fue a parar a Madrid, Santa Cruz de Tenerife y Jaén, donde se vendieron varios décimos del número premiado.