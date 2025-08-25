La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Clausura de la 53 edición, este fin de semana. Ayto.

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares echa el cierre con el aforo completo cada día

Mario Pérez Cervera reivindica que esta edición ha abierto «una ventana al mundo a través del folclore»

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:54

«Si el folclore está más vivo que nunca en la Región de Murcia, Los Alcázares tiene gran parte de culpa», tal como reivindica su Ayuntamiento. Y es que la localidad clausuró este pasado fin de semana la 53 edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, una cita que durante ocho días ininterrumpidos ha ofrecido una programación que no solo ha conectado con las raíces huertanas del territorio, sino que ha abierto «una ventana al mundo a través del folclore», tal y como afirmó este lunes el alcalde, Mario Pérez Cervera.

La estampa se ha repetido noche tras noche: la Plaza Manuel Floreal Menárquez, con aforo completo, tanto para volver a vivir los actos más tradicionales como para acoger las nuevas propuestas de la etapa iniciada en esta edición. Así se refleja en el balance final municipal. El festival de folclore permitió conocer las músicas y tradiciones de Costa Rica, Ecuador y Serbia, unidos a los coros y rondallas de la capital murciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de cien afectados por un brote de salmonelosis en un hotel de La Manga
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 La venganza equivocada que dejó al joven de Orihuela encadenado a una cama
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  6. 6 El Real Murcia ofrece medio millón de euros por Flakus
  7. 7 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  8. 8 Herido grave al caer de un paramotor en vuelo en Caravaca de la Cruz
  9. 9

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  10. 10 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares echa el cierre con el aforo completo cada día

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares echa el cierre con el aforo completo cada día