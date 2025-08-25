La Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares echa el cierre con el aforo completo cada día Mario Pérez Cervera reivindica que esta edición ha abierto «una ventana al mundo a través del folclore»

«Si el folclore está más vivo que nunca en la Región de Murcia, Los Alcázares tiene gran parte de culpa», tal como reivindica su Ayuntamiento. Y es que la localidad clausuró este pasado fin de semana la 53 edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar, una cita que durante ocho días ininterrumpidos ha ofrecido una programación que no solo ha conectado con las raíces huertanas del territorio, sino que ha abierto «una ventana al mundo a través del folclore», tal y como afirmó este lunes el alcalde, Mario Pérez Cervera.

La estampa se ha repetido noche tras noche: la Plaza Manuel Floreal Menárquez, con aforo completo, tanto para volver a vivir los actos más tradicionales como para acoger las nuevas propuestas de la etapa iniciada en esta edición. Así se refleja en el balance final municipal. El festival de folclore permitió conocer las músicas y tradiciones de Costa Rica, Ecuador y Serbia, unidos a los coros y rondallas de la capital murciana.

