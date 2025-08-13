Maestro Espada abre este jueves por la noche la Semana de la Huerta y el Mar El concierto inaugural irá precedido del pregón de Puebla, a las 22.30 horas, en la plaza Manuel Floreal Menárguez

La 53ª edición de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de Los Alcázares levanta este jueves su telón con el pregón del dibujante Puebla y el concierto gratuito de Maestro Espada. Será desde las 22.30 h en la plaza Manuel Floreal Menárguez.

Según el Ayuntamiento alcazareño, «el Bando Internacional de la Huerta y el Mar o el Festival Internacional de Folclore son algunas de sus citas tradicionales, que conviven en la programación con citas musicales con el talento regional emergente, jornadas dedicadas a los más pequeños y la cocina tradicional de los ventorrillos».

Antes del acto inaugural, a las 20.00 horas, quienes quieran disfrutar de la gastronomía ya podrán hacerlo en los ventorrillos, ubicados en los parking disuasorios que conectan la avenida Libertad con la calle 13 de Octubre, la calle Fuensanta con calle de La Luz y San Enrique con calle Fuster. Además, Estribor, uno de los restaurantes del municipio, también colaborará montando una barraca en su establecimiento situado junto al Ayuntamiento de Los Alcázares.

Las peñas ofrecerán degustaciones durante este tiempo, como, el día 15 a las 20.00 horas, de un paparajote solidario apto para celiacos y a cargo de la Peña Huertana El Almirez, de Santo Ángel-Murcia, cuya recaudación se destinará a Cáritas. Durante toda la Semana de la Huerta y el Mar, el folclore estará muy presente gracias a la llegada de grupos de Costa Rica, Ecuador y Serbia. La primera cita será el domingo 17, dedicado al municipio invitado Aller, en Asturias, cuya Banda de Gaitas El Gumial participará en el Festival Internacional de Folclore, a las 22.30 horas, junto a compañías, coros y rondallas de distintos puntos de la Región, además de los grupos de los tres países participantes, incluyendo ambientación de calles.

Le seguirán, el día 21, una nueva cita en la plaza del Ayuntamiento y, el viernes 22, el Día Mundial del Folclore, que centrará la clausura de esta 53ª edición y dará paso al Día Sardinero (sábado 23).

Procesión marítimo-terrestre

Entre otros actos tradicionales, también destaca el día 15 la procesión marítimo-terrestre de la Virgen de la Asunción, Patrona de Los Alcázares, que reunirá a cientos de personas a lo largo de su recorrido –amenizado por cuadrillas–, desde la iglesia hasta el muelle de la pescadería.

