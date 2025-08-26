Detienen al presunto autor de diez robos en comercios de Los Alcázares Siempre accedía a los comercios después de romper alguna puerta o cristalera y los realizaba encapuchado a altas horas de la madrugada

La Guardia Civil de la Región de Murcia desarrolló en Los Alcázares la operación 'Handel 25', una investigación iniciada para esclarecer varios robos con fuerza cometidos en comercios del municipio costero, que se saldó con la identificación, localización y detención de un joven como presunto autor de los hechos. Hasta el momento, los investigadores de la Benemérita han esclarecido una decena de delitos cometidos en establecimientos hoteleros y comercios, aunque no descartan que esta cifra pueda aumentar.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil abrieron la operación a principios de verano, cuando detectaron un notable incremento de robos con fuerza en establecimientos públicos de Los Alcázares, unos hechos que habían generado cierta alarma social entre los empresarios del sector. Las inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas permitieron recabar numerosos indicios sobre la forma ilícita de actuación y la identidad del autor.

El modus operandi utilizado era similar en todos los robos. Siempre accedía a los comercios después de romper alguna puerta o cristalera. Para ello, utilizaba un objeto contundente, una piedra de grandes dimensiones o un adoquín. Todos los robos se materializaban a altas horas de la madrugada y, durante su comisión, el autor iba encapuchado, ocultando su rostro para evitar ser vinculado con la actividad delictiva ahora esclarecida.

El objetivo principal eran restaurantes, cafeterías y comercios, entre otros establecimientos públicos. Algunos de ellos fueron asaltados en varias ocasiones en un breve espacio de tiempo. Solía sustraer la caja registradora con el efectivo que tuviera en ese momento en su interior y otros objetos como teléfonos móviles y bebidas alcohólicas.

En uno de estos robos, la central de alarmas avisó de una intrusión en un local del casco urbano alcazareño. Varias patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local de Los Alcázares se movilizaron ante esta incidencia y establecieron un dispositivo de cerco en la zona que permitió localizar a un joven, que presentaba heridas, rozaduras y erosiones compatibles con el escalo de un muro y una valla del local asaltado y cuya apariencia, además, coincidía con la del sospechoso.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, el joven resultó detenido y puesto a disposición judicial como presunto autor de delito de robo con fuerza. Once días después se volvió a cometer un robo con fuerza en un restaurante de Los Alcázares y tres días después otro, en unas instalaciones municipales. Los investigadores de la Guardia Civil identificaron y relacionaron al conocido delincuente con estos dos últimos robos, por lo que volvió a ser localizado y detenido como presunto autor de delitos de robo con fuerza. La operación Handel 25 cierra, hasta el momento, con el esclarecimiento de una decena de robos con fuerza, si bien, la investigación continúa abierta por lo que no se descarta la relación del ahora detenido con otros hechos delictivos de similar naturaleza.