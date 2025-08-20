El Consistorio de Los Alcázares consolida su estabilidad con un superávit de 164.472 euros

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:27 Comenta Compartir

El Consistorio de Los Alcázares ha aprobado la liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2024, confirmando una gestión económica responsable y equilibrada que refuerza la confianza en el futuro del municipio. La liquidación refleja un superávit de 164.472 euros, lo que demuestra que los ingresos han sido suficientes para cubrir los gastos realizados durante el año. Este resultado, calculado según los criterios oficiales de contabilidad nacional, refrenda que se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

A pesar de haber reconocido deudas históricas con Urbaser (2012) y Aqualia (2017), regularizadas en 2024 mediante planes de pago que evitan la vía judicial, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento se mantiene en una situación favorable, situado en el 44,15%, muy por debajo del límite legal del 75%.

El concejal de Hacienda, Eufemio Pacheco, explica que, «en un ejercicio de responsabilidad política, se ha hecho frente al reconocimiento de estas deudas para evitar la vía judicial y sus posibles consecuencias. Tras distintos procedimientos de negociación, se ha logrado que el impacto para los vecinos sea el menor posible. Algunas de estas obligaciones comenzaron a pagarse en 2024». Aun así, la salud financiera del municipio sigue siendo sólida y permite avanzar en nuevos proyectos sin comprometer la estabilidad.

Y es que 2024 ha estado marcado por la reactivación de las reglas fiscales, tras su suspensión durante la pandemia. Esto ha supuesto un mayor rigor en el control del gasto.

Temas

Los Alcazares