La comunidad energética de Los Alcázares ya cuenta con 20 socios y sigue abierta a nuevas inscripciones

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Los Alcázares aprobó este lunes la inscripción oficial de la Comunidad Energética de Los Alcázares, un proyecto que el Consistorio lleva gestando desde hace meses junto a la Fundación Desarrollo Sostenible.

«Hemos desarrollado diferentes reuniones informativas para dar a conocer el proyecto a la ciudadanía e invitar a la participación vecinal. Actualmente ya hay una veintena de socios inscritos, que serán los primeros en disfrutar de esta innovadora forma de generar y consumir energía», según explicó el concejal de Impulso Económico, Pedro José Sánchez.

El funcionamiento de la comunidad es sencillo: los socios costearán de manera conjunta la instalación de placas solares en un espacio común, y podrán compartir la energía que se genere. Cada participante podrá reducir de forma significativa su factura de la luz, aprovechar las subvenciones europeas disponibles para estas iniciativas y contribuir a una transición energética más justa y sostenible

Además del ahorro económico, esta comunidad traerá ventajas medioambientales y sociales. Al fomentar el autoconsumo y la generación distribuida se reduce la dependencia de las compañías eléctricas convencionales, se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y se promueve la cohesión social, al tratarse de un proyecto colaborativo abierto a toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento, gobernado por el alcalde Mario Pérez Cervera, recuerda que la inscripción para nuevos socios continúa abierta. Todas las personas interesadas en formar parte de esta comunidad pueden ponerse en contacto a través del correo losalcazares@comunidadesenergeticasrm.es.

