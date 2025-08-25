Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local El detenido, cuando se encontró con los agentes, circulaba dirección contraria en patinete eléctrico y portaba una garrafa de gasolina

La Policía Local del municipio de los Alcázares se encontraba haciendo el servicio de vigilancia y prevención diario, cuando un hombre en patinete eléctrico que circulaba en dirección contraria, casi choca con el coche de los agentes. Además, parecía que portaba una garrafa de gasolina, a la vez que conducía el vehículo. Las autoridades, al ver que suponía un peligro para los conductores, procedieron a darle el alto policial. El individuo hizo caso omiso a la orden y se inició una persecución por las calles del municipio, circulando por zonas ajardinadas y el paseo marítimo, para que los agentes no consiguieran identificarlo.

Tras varios intentos de alcanzar al hombre, este abandonó el patinete y huyó en dirección a la playa, accediendo al agua para no ser alcanzado. Para sorpresa del detenido, cuatro bañistas que se encontraban en ese momentro en el agua, retuvieron al individuo y lo sacaron, para que pudiese ser detenido por la polícia. El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde aportó varias identidades falsas. Finalmente, se le identificó y resulta que recaía sobre él una orden de detención e ingreso en prisión. Más tarde, los agentes localizaron la garrafa de gasolina que escondió en el momento de la huída y casualmente, en un lugar próximo se halló un vehículo cuyo depósito había sido forzado para extraer el combustible.