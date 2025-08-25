Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
El detenido, cuando se encontró con los agentes, circulaba dirección contraria en patinete eléctrico y portaba una garrafa de gasolina
LA VERDAD
Lunes, 25 de agosto 2025, 11:13
La Policía Local del municipio de los Alcázares se encontraba haciendo el servicio de vigilancia y prevención diario, cuando un hombre en patinete eléctrico que circulaba en dirección contraria, casi choca con el coche de los agentes. Además, parecía que portaba una garrafa de gasolina, a la vez que conducía el vehículo. Las autoridades, al ver que suponía un peligro para los conductores, procedieron a darle el alto policial. El individuo hizo caso omiso a la orden y se inició una persecución por las calles del municipio, circulando por zonas ajardinadas y el paseo marítimo, para que los agentes no consiguieran identificarlo.
Tras varios intentos de alcanzar al hombre, este abandonó el patinete y huyó en dirección a la playa, accediendo al agua para no ser alcanzado. Para sorpresa del detenido, cuatro bañistas que se encontraban en ese momentro en el agua, retuvieron al individuo y lo sacaron, para que pudiese ser detenido por la polícia. El hombre fue trasladado a dependencias policiales, donde aportó varias identidades falsas. Finalmente, se le identificó y resulta que recaía sobre él una orden de detención e ingreso en prisión. Más tarde, los agentes localizaron la garrafa de gasolina que escondió en el momento de la huída y casualmente, en un lugar próximo se halló un vehículo cuyo depósito había sido forzado para extraer el combustible.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.