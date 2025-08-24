Apuñalan varias veces a un hombre en Los Alcázares de madrugada
La víctima, de 70 años, fue quien avisó al 112 tras ser agredido en una pierna
LA VERDAD
Domingo, 24 de agosto 2025, 09:46
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió esta madrugada una llamada en la que un hombre solicitaba ayuda en Los Alcázares porque sangraba mucho después de haber sido agredido con un objeto punzante varias veces en el muslo.
En torno a las 3.40 horas, Emergencias recibió el aviso y envió de inmediato una patrulla de la Policía Local de Los Alcázares y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061
Una vez atendido y estabilizado el herido, un hombre de 70 años de edad, los sanitarios lo trasladaron al Hospital Universitario Los Arcos-Mar Menor.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.