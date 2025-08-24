La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hospital Los Arcos. Guillermo Carrión / AGM

Apuñalan varias veces a un hombre en Los Alcázares de madrugada

La víctima, de 70 años, fue quien avisó al 112 tras ser agredido en una pierna

LA VERDAD

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:46

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia recibió esta madrugada una llamada en la que un hombre solicitaba ayuda en Los Alcázares porque sangraba mucho después de haber sido agredido con un objeto punzante varias veces en el muslo.

En torno a las 3.40 horas, Emergencias recibió el aviso y envió de inmediato una patrulla de la Policía Local de Los Alcázares y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061

Una vez atendido y estabilizado el herido, un hombre de 70 años de edad, los sanitarios lo trasladaron al Hospital Universitario Los Arcos-Mar Menor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea
  2. 2

    Fuego de una noche de verano en las calles de Murcia
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
  4. 4 Extranjeros, clientes de otras comunidades e inversores acaparan el mercado de la vivienda en la Región de Murcia
  5. 5 La empresa encargada de la suelta de vaquillas en las fiestas de Fortuna responsabiliza a un aficionado de las caídas del animal
  6. 6 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  7. 7 Un incendio forestal en Granada obliga a desplegar un amplio dispositivo para contener las llamas
  8. 8

    Robert Pocklington: «No hay discusión, Murcia fue fundada en junio del año 825»
  9. 9

    Medio Ambiente detecta cerca de cien canteras sin restaurar y este año solo se intervendrá en once
  10. 10

    Álvaro Vargas: «Sueño con traer a David Guetta a Murcia, pero se tienen que alinear los astros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Apuñalan varias veces a un hombre en Los Alcázares de madrugada

Apuñalan varias veces a un hombre en Los Alcázares de madrugada