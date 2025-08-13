Los Alcázares vivirá diez días de conciertos gratuitos, gastronomía y folklore

Pensada para públicos de todas las edades, la 53ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar comienza mañana con el pregón y el concierto de Maestro Espada

Los Alcázares está de moda, y más en verano. El municipio vive este mes de agosto uno de los eventos más destacados de su calendario, que conecta con sus raíces y cultura: la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Desde mañana jueves y hasta el viernes 22, la 53ª edición del evento propone conciertos gratuitos, desfiles multiculturales, gastronomía y folklore unidos en una programación pensada para públicos de todas las edades, para que encuentren un modo de divertirse en torno a esta festividad tradicional.

Será el dibujante Puebla quien dé el pistoletazo de salida a los actos con su pregón, a las 22:30 horas en la Plaza Manuel Floreal Menárquez. Tras él, uno de los grupos más destacados de la Región ofrecerá un concierto gratuito tras colgar tanto en Murcia como en Cartagena el cartel de 'entradas agotadas'. Se trata de Maestro Espada, el dúo formado por los hermanos Alejandro y Víctor Hernández, que muestran su modo de ver el folklore huertano entre castañetas y distorsión de laúdes y sintetizadores, fusionando con la electrónica, haciendo que el público más joven disfrute con esta propuesta y los más mayores puedan descubrir su reinterpretación a cargo de este grupo emergente de la Región.

Los ventorrillos abrirán para poder degustar la mejor gastronomía, ubicados en los parking disuasorios que conectan la Avenida Libertad con la calle 13 de Octubre, la calle Fuensanta con calle de La Luz y San Enrique con calle Fuster. Además, el restaurante Estribor colaborará montando una barraca en su establecimiento situado junto al Ayuntamiento de Los Alcázares. Entre las degustaciones que ofrecerán las peñas, está el día 15 a las 20:00 horas la de un 'paparajote solidario' apto para celiacos a cargo de la Peña Huertana El Almirez, cuya recaudación se destinará a Cáritas.

Conexión internacional

Durante toda la Semana, el folklore estará muy presente gracias a la llegada de grupos de Costa Rica, Ecuador y Serbia. La primera cita será el domingo 17, dedicado al municipio invitado Aller, en Asturias, cuya Banda de Gaitas 'El Gumial' participará en el Festival Internacional de Foklore a las 22:30 horas junto a compañías, coros y rondallas de distintos puntos de la Región, además de los grupos de los tres países participantes, incluyendo ambientación de calles. Le seguirán el día 21 una nueva cita en la Plaza del Ayuntamiento, y el viernes 22 por el Día Mundial del Folklore, que centrará la clausura de esta 53ª edición.

Entre otros actos tradicionales, también destaca el día 15 la procesión marítimo-terrestre de la Virgen de la Asunción, patrona de Los Alcázares, que reunirá a cientos de personas a lo largo de su recorrido –amenizado por cuadrillas–, desde la Iglesia hasta el muelle de la pescadería; o el recital de 'Bandos Panochos' en habla de la güerta y el certamen de trovos el lunes 18.

Un 'Mosaiko Flamenco'

El Ballet Español de Murcia – Compañía Carmen y Matilde Rubio ofrecerá un espectáculo muy especial con el que celebra su 40 aniversario: 'Mosaiko flamenco', un viaje emocional y visual en el que diez artistas en escena permitirán a los asistentes vivir una noche de flamenco mágica entre taranto, seguiriya, tangos, alegrías o bulerías. Una experiencia que conquistará no solo a los vecinos del municipio, sino a todos aquellos que quieran conectar con este arte a través de la Semana Internacional de la Huerta y el Mar. Será el martes 19 de agosto, a las 22:00 horas, en la Plaza Manuel Floreal Menárquez, con acceso libre hasta completar aforo.

Visitas musicalizadas

Los días 17 y 19 de agosto, la visita musicalizada 'Las historias de la Mar en Los Alcázares' hará un recorrido por los veranos de Los Alcázares, de los más recientes hasta los más antiguos, desde una perspectiva histórica y antropológica. Será por el paseo marítimo a cargo del cronista oficial de la localidad, Antonio Zapata, que estará acompañado de Tomás García y Paco Frutos para interpretar piezas musicales vinculadas con estas historias. Serán a las 19:30 horas, con plazas limitadas e inscripción gratuita a través del correo cultura@losalcazares.es

La Semana Internacional de la Huerta y el Mar está organizada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, con el respaldo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Estrella de Levante y Loterías El Perolo.

Ampliar Un Bando con chaleco huertano El sábado 16 de agosto se celebrará uno de los actos más esperados: el XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar. El desfile multicultural comenzará a las 19 horas desde Los Narejos y llegará hasta la Avenida 13 de octubre. Participarán las carrozas de la Reina de la Huerta de Murcia y la Reina Infantil con su corte de honor, la carroza con Panochista Francisco Escolar Montoya 'Facorro' y Troveros y Grupo de Dulzainas y Percusión 'La chirimía' y cabezudos de Murcia, entre otros. Para este día, la organización anima a vivir una jornada de convivencia y vestir el chaleco huertano y promover esta tradición.

