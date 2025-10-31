La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación del proyecto, con los agentes y el alcalde. AYTO.

Un agente tutor para guiar a los escolares en Los Alcázares

Los policías de la unidad probarán este año con los alumnos unas gafas de simulación de intoxicación por alcohol

LA VERDAD

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:11

Prevenir el absentismo, mejorar la convivencia y acompañar al alumnado de Los Alcázares son los cometidos de la nueva unidad del agente tutor. El recurso se ha consolidado a lo largo en los últimos años como una herramienta clave para promover la convivencia escolar, prevenir el absentismo y ofrecer apoyo directo a niños y adolescentes ante cualquier situación de vulnerabilidad. Al frente de la unidad, el policía Alberto Ruiz explicó que «la labor del agente tutor muchas veces está escondida, pero es una de las funciones más gratificantes de la Policía Local, porque permite trabajar directamente con los jóvenes y con toda la comunidad educativa», destacó.

Ruiz adelantó que este curso se ampliarán las actuaciones, incluyendo la creación de un Parque de Educación Vial, la adquisición de gafas de simulación de intoxicaciones por alcohol y drogas para actividades preventivas con alumnado de ESO, y una campaña sobre el uso seguro de vehículos de movilidad personal, ante la nueva legislación que entra en vigor en enero.

El agente también recordó el trabajo en red que impulsa la unidad: «Enlaza y establece puentes de comunicación entre los distintos departamentos del Ayuntamiento, en beneficio de las familias y del conjunto de los vecinos». Además, anunció la continuidad del Proyecto Convive, destinado a fomentar la convivencia juvenil y la participación de asociaciones y colectivos del municipio en actividades dirigidas a los jóvenes. Su compañero, el agente Antonio Fernández, destacó la importancia de las charlas que ya han comenzado a impartir en los centros educativos «sobre temas tan relevantes como el acoso escolar, el 'bullying' o el 'ciberbullying'». Fernández señaló que «es fundamental detectar y abordar estas situaciones a tiempo».

