Lugar donde se levantará el nuevo centro de día de mayores. ALA

Adjudicadas las obras del nuevo centro de día para mayores La Dorada, en Los Alcázares

El complejo, cuyos trabajos comenzarán en breve, dispondrá de jardines, comedor, salas polivalentes y cabinas de rehabilitación

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:06

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha adjudicado la ejecución del proyecto de adecuación de una edificación pública para convertirla en un centro de día para Personas Mayores en La Dorada, una iniciativa que, según informó en un comunicado, responde al compromiso del municipio con el bienestar y la calidad de vida de sus mayores.

El proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2024, con un presupuesto total de 915.830,09 euros. Ahora ha sido adjudicado a la empresa José Díaz, SA, tras un proceso de licitación pública con la máxima puntuación técnica y económica, por un importe de 874.830 euros.

El nuevo centro estará orientado a ofrecer asistencia especializada, actividades de estimulación y servicios de apoyo a familias, fomentando la autonomía personal de las personas mayores del municipio.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, explicó que «el centro de día comenzará su construcción este mes de septiembre y dará servicio a un total de 40 personas mayores que no necesitan atención residencial pero sí un espacio para socializar y recibir asistencia durante el día».

Además, Mario Cervera subrayó la importancia de contar con apoyo financiero de la Comunidad Autónoma: «He solicitado el concierto de las plazas, ya que actualmente el coste total del servicio lo cubre el presupuesto municipal», destacando que estas mejoras son urgentes y necesarias.

Adaptación de un edificio

El proyecto contempla la adaptación integral de un edificio inacabado, que incluye ampliaciones estructurales, una nueva redistribución de los espacios interiores y la mejora de los accesos. El complejo dispondrá de zonas ajardinadas, comedor, salas polivalentes, áreas destinadas a la rehabilitación, así como servicios y espacios administrativos.

Tendrá instalaciones modernas que garanticen el confort y la seguridad, entre ellas un sistema de climatización eficiente, el aprovechamiento de energías renovables, protección contra incendios y plena accesibilidad universal.

La duración estimada de las obras es de doce meses y, durante todo el proceso, se mantendrá un firme compromiso medioambiental, aplicando medidas para reducir la generación de residuos y mejorar la eficiencia energética.

Te puede interesar

