La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Irene Jódar.

La lorquina Irene Jódar toma posesión de su escaño en el Congreso

David Gómez

David Gómez

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:52

La lorquina Irene Jódar tomó posesión este martes como diputada del PSOE por la Región de Murcia en el Congreso. La nueva parlamentaria nacional cubre el hueco que deja Francisco Lucas, secretario general del PSRM-PSOE, quien renunció a su escaño en la Cámara Baja tras ser nombrado delegado del Gobierno en la Región. Irene Jódar, quien iba en el puesto número 4 de la candidatura del PSOE por la Región de Murcia, se une a Caridad Rives y Joaquín Martínez Salmerón (entre los cuales se sienta en el hemiciclo) como representante murciana en el Grupo Parlamentario Socialista.

Jódar se estrenó en el Pleno de este martes, donde se votó la convalidación del real decreto del Gobierno de España que amplía los permisos de paternidad y maternidad. No obstante, el plato fuerte en el Congreso llega hoy con el debate a la totalidad del proyecto de ley para reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral en España. La iniciativa podría decaer si el Gobierno no consigue el apoyo a la misma de Junts.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una conductora y su acompañante queda gravemente herida al chocar contra un árbol en Mula
  2. 2 Muere un conductor tras chocar contra un camión en Torre Pacheco
  3. 3 Elevan la alerta por lluvias de hasta 30 litros en parte de la Región de Murcia
  4. 4

    El malestar de los voluntarios deja sin Protección Civil a la feria de La Fica hasta el viernes
  5. 5 Un hombre muere al caer en un pozo en Cartagena
  6. 6 Carlos Alcaraz: «Tengo más tenis que mostrar. Creo que mis mejores años están por llegar»
  7. 7

    El Supremo sienta en el banquillo al fiscal general y le impone 150.000 euros de fianza
  8. 8 Francisco Lucas ordena a la Guardia Civil impedir la concentración de Vox frente al centro de menores de Santa Cruz este miércoles
  9. 9 Una tormenta parte por la mitad una palmera en Orihuela
  10. 10

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La lorquina Irene Jódar toma posesión de su escaño en el Congreso

La lorquina Irene Jódar toma posesión de su escaño en el Congreso