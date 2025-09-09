La lorquina Irene Jódar toma posesión de su escaño en el Congreso

David Gómez Martes, 9 de septiembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

La lorquina Irene Jódar tomó posesión este martes como diputada del PSOE por la Región de Murcia en el Congreso. La nueva parlamentaria nacional cubre el hueco que deja Francisco Lucas, secretario general del PSRM-PSOE, quien renunció a su escaño en la Cámara Baja tras ser nombrado delegado del Gobierno en la Región. Irene Jódar, quien iba en el puesto número 4 de la candidatura del PSOE por la Región de Murcia, se une a Caridad Rives y Joaquín Martínez Salmerón (entre los cuales se sienta en el hemiciclo) como representante murciana en el Grupo Parlamentario Socialista.

Jódar se estrenó en el Pleno de este martes, donde se votó la convalidación del real decreto del Gobierno de España que amplía los permisos de paternidad y maternidad. No obstante, el plato fuerte en el Congreso llega hoy con el debate a la totalidad del proyecto de ley para reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral en España. La iniciativa podría decaer si el Gobierno no consigue el apoyo a la misma de Junts.