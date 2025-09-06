La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Irene Jódar deja su acta de concejal de Lorca

LA VERDAD

Sábado, 6 de septiembre 2025, 15:12

Irene Jódar renunció ayer a su acta de concejal del PSOE en el transcurso de un Pleno extraordinario en el que los portavoces de los grupos municipales y el alcalde, Fulgencio Gil, elogiaron su trabajo y dedicación durante los últimos seis años. Jódar tomará posesión como diputada en el Congreso en el puesto que deja vacante el secretario general de su partido en la Región y nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas. La exedil se comprometió a defender los intereses de la ciudad. En la imagen, durante la despedida de sus compañeros de corporación.

