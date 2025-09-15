La Virgen de los Dolores de Lorca, más cerca que nunca de sus fieles Con motivo de los Dolores Gloriosos se puede contemplar la talla de forma excepcional en el altar mayor de la iglesia de San Francisco

Imagen de la Virgen de los Dolores sobre el altar mayor de la iglesia de San Francisco.

El Paso Azul de Lorca celebra este lunes la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen con una imagen inédita, la de la Virgen de los Dolores sobre el altar mayor de la iglesia de San Francisco para que pueda ser venerada por sus fieles.

La hermandad desea que la talla de Capuz «pueda recibir el cariño de todos en un encuentro sencillo y cercano con nuestra Madre en una jornada de veneración». Por ello, la iglesia permanecerá abierta hasta las 14.30 horas y de 16 a 22 horas.

En el transcurso de la eucaristía, que comenzará a las 20.30 horas, el vicario episcopal de Lorca, Francisco Fructuoso, bendecirá el nuevo manto de camarín, obsequio de la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores. Con esta pieza se completa el conjunto de vestido y manto en tonos azules que se inició hace cuatro años y que luce en en esta jornada de manera especial.

El manto está realizado en canutillo de oro sobre terciopelo de color azul grisáceo, distinto de los tonos oscuros que hasta ahora ha vestido la imagen. El diseñador es Joaquín Bastida, que optó por innovar en el repertorio decorativo e incorporar motivos en forma de corazón, además de una original greca de estilo modernista que se incluye también en el anagrama mariano. Completa la decoración un campo central cuajado de estrellas. La pieza está rematada por una puntilla de hilo de oro hecha a mano por artesanas en Almagro.

