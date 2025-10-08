Los vecinos de las pedanías de Lorca se formarán para autoprotegerse en caso de emergencia Aprenderán cómo reaccionar ante riesgos naturales o urbanos y el uso del sistema de avisos Ex-Alert

Los vecinos de las pedanías de Lorca participarán en un plan de formación en autoprotección y emergencias para aumentar su capacidad de respuesta ante riesgos naturales y urbanos. Lo anunció este miércoles el concejal de Emergencias y Protección Civil, José Martínez, que explicó que será impartido por técnicos del servicio de Emergencias y ofrecerá a los participantes, a través de sesiones presenciales con una duración de dos horas, información «práctica y cercana sobre cómo actuar correctamente ante diferentes tipos de incidencias» y ayudar a los demás.

El edil aseguró que en los en los encuentros en los locales sociales de las pedanías se fomentará la participación comunitaria y la cohesión vecinal, «algo esencial» en una situación de emergencia. Entre los contenidos figura el funcionamiento del 112 y las pautas para realizar una llamada de alerta eficaz, los niveles de emergencia y el uso del sistema de avisos Ex-Alert, estrategias de autoprotección individual y colectiva ante distintos riesgos naturales o urbanos, medidas de apoyo a personas vulnerables, como mayores o con movilidad reducida, y protocolos de confinamiento y evacuación con recomendaciones claras y adaptadas a la realidad social.

La edil de Participación Ciudadana, María Teresa Ortega, aseguró que las sesiones comenzarán de forma inmediata y se prolongarán hasta marzo de 2026. Se ha establecido un orden de prioridad y está previsto comenzar la formación en las pedanías altas, donde el mayor riesgo son los incendios forestales. Según Martínez, en esas situaciones las nociones sobre confinamiento o evacuación por humo «son muy importantes y es algo de lo que no se habla».

El edil recordó que este programa también ha llegado a los jóvenes lorquinos, con la formación de más de 3.000 alumnos de Educación Primaria, E.S.O., Bachillerato y FP en prevención, autoprotección e intervención en emergencias y catástrofes.

La campaña de la Concejalía de Emergencias y la Escuela Pública de Emergencias sumó el pasado curso más de 400 horas de docencia. Se impartieron 110 acciones formativas, incluyendo clases sobre RCP, maniobra de Heimlich y alerta al 112; autoprotección en situaciones de emergencia y catástrofes y sobre prevención de conductas suicidas.

Planes a medida

Martínez dijo que su departamento trabaja en el diseño de un plan de emergencias territorial a medida de cada una de las 38 diputaciones. Reconoció la «complejidad» de llevarlo a cabo por la singularidad del municipio, la amplitud territorial, la dispersión poblacional y el abundante catálogo de riesgos.

Está previsto que cada diputación cuente con su cartografía y un estudio detallado de las características y recursos de los que dispone para que el personal de Emergencias sepa dónde se ubica cada punto sensible, dónde se puede repostar agua, comprar alimentos y refugiar a la población o evacuarla por carreteras seguras o alternativas en caso de necesidad.

Adelantó que la concejalía tiene previsto además incorporar dos nuevos vehículos de intervención, que serán de tipo pick-up con bomba de agua para hacer achiques en episodios de lluvias o colaborar en la extinción de incendios. Además ante las alertas por lluvias, cada vez más frecuentes, el servicio municipal de Emergencias ha hecho propuestas a la Dirección General de Emergencias para la actualización del Plan Innunlor.

