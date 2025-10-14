Vecinos de los barrios lorquinos de San Diego y San Cristóbal reclaman medidas contra la inseguridad IU propondrá en el Pleno la creación de una mesa de convivencia ciudadana

Vecinos de los barrios lorquinos de San Diego y San Cristóbal reclamaron este martes más presencia policial porque «estamos cada vez más inseguros, da miedo salir por la noche», según reconoció la presidenta de la asociación de vecinos Avenida de Europa, Belén Benavente. «A mis hijos adolescentes también les da miedo y mi hija va con un espray de pimienta porque ha tenido varios altercados», aseguró.

Esta vecina relató que el sábado de madrugada llamó a la policía por una pelea en su calle pero le dijeron que «lo sentían mucho pero no tenían efectivos y había que priorizar si era escándalo o agresión. ¿Dónde está la seguridad en este barrio?», se preguntó. Se mostró indignada porque «nos dicen que Lorca es de las ciudades más seguras pero del puente para acá estamos abandonados en todos los sentidos».

La representante de la asociación de vecinos Rabaleros, Isabel Sánchez, reclamó patrullas a pie, y «preferiblemente de paisano, porque verán más cosas». También que los agentes recorran toda la barriada, incluidos los cabezos, no solo las calles más céntricas. «La inseguridad es total, el barrio está abandonado», lamentó.

Los vecinos se quejan de los problemas de convivencia con la población extranjera y de conductas incívicas. «Hacen barbacoas en medio de la calle, llenan balcones y ventanas con alfombras, mantas y ropa y me da vergüenza que alguien de fuera venga a mi casa y vea esto», dijo Sánchez.

El concejal de IU-Podemos-AV, Pedro Sosa, aseguró que se producen a diario robos de bolsos, hay tráfico de drogas y botellones en parques, además de problemas de convivencia. Defendió la puesta en marcha de una plan de inversión que «normalice infraestructuras educativas y sanitarias con el resto de la ciudad y de la Región» y apoyó a los vecinos en sus reivindicaciones de que las calles tengan mayor iluminación y potencia de luz, que haya mayor vigilancia en los parques y que se impongan más sanciones por incumplimiento de las ordenanzas municipales en materia urbanística y de convivencia ciudadana.

Sosa reclamará en el próximo pleno la creación de una Mesa de Convivencia que reúna a líderes políticos y religiosos, asociaciones vecinales, de inmigrantes, de comerciantes, a responsables educativos, a mandos policiales y a técnicos en materia educativa y social para «analizar los problemas, estudiar casos, hacer diagnósticos conjuntos y proponer intervenciones».

Según el concejal de IU «en el barrio tenemos un problema de pobreza creciente, con un porcentaje de población extranjera superior al de otros barrios y otras localidades». Afirmó además que «lo único que crece en el barrio es el número de pobres, el de salones de juego y apuestas, el de empresas de trabajo temporal y la delincuencia callejera».