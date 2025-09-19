Vanesa Martín, Antoñito Molina y Funambulista se suben al escenario de la Feria de Lorca Una portada con 40.000 puntos de luz y el 'Impact', una atracción única en el mundo, recibirán a miles de lorquinos y visitantes de toda la comarca

EFQ Lorca Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:08 Compartir

La Feria y Fiestas de septiembre de Lorca es de los lorquinos, pero las celebraciones trascienden fronteras, convirtiéndose en punto de atracción de poblaciones que integran las distintas comarcas, la del Guadalentín, los Vélez y Almanzora, y hasta de provincias limítrofes como Almería, Granada y Alicante. Es una realidad palpable en la Feria de Mediodía, en el casco antiguo, pero también en la Feria de Noche, en el recinto del Huerto de la Rueda y el coso de Sutullena.

«Que todo sucede en Lorca en septiembre no es un tópico, es una realidad. Sin tiempo prácticamente para deshacer las maletas, a la vuelta de las vacaciones, nos encontrábamos un año más con la 'Feria Chica', en el entorno del santuario patronal de la Virgen de las Huertas. Le seguía la inauguración de las 'Olimpiadas Lorquinas', y ya estamos dispuestos para inaugurar, en unas horas, la Feria y Fiestas de septiembre. Sin olvidarnos de que en unos días arrancará una nueva edición de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, en el Palacio de Ferias y Congresos de Ifelor», afirma el alcalde, Fulgencio Gil Jódar.

La ciudad se viste de largo para sus días grandes, que ocupan septiembre de principio a fin. Conciertos, exposiciones, festivales de folclore, atracciones, juegos para los más pequeños, toros, exhibición de enganches, paseos a caballo, sesiones de DJs y la mejor gastronomía en formato tapa para vivir unos días únicos.

La Mundial, Los 40 Sesions, #SunFest y el 'show' de Aguilera y Meni, entre los platos fuertes del cartel

Vanesa Martín, Antoñito Molina y Funambulista se subirán al escenario de la Feria de Lorca junto a La Mundial, Los 40 Sesions, #SunFest y el 'show' 'Misión Improsible' de Aguilera y Meni. Nueve escenarios se han repartido por los distintos espacios que acogerán los acontecimientos que se darán cita y que atraerán a miles de lorquinos y visitantes de toda la comarca.

El arranque será esta noche, ante la impresionante portada de 27 metros de ancho por 13 de alto, con casi 40.000 luces led. Dará la bienvenida al Recinto Ferial del Huerto de la Rueda que sorprenderá con el 'Impact', una atracción única en el mundo, que se estrenaba en la pasada Feria de Abril de Sevilla, una mezcla del Canguro Loco y del Projekt I. Una máquina de emociones fuertes y pura adrenalina. Es una de las 70 atracciones que se darán cita, con novedades como la noria panorámica accesible, de 30 metros de altura, y la nueva rueda de caballitos 'vintage', y varias atracciones voladoras para los más pequeños.

Nueve escenarios, cuarenta jaimas y toldos, dos transformadores eléctricos, más de sesenta aseos químicos -incluidos para personas con movilidad reducida-, y 50 tomas de agua provisionales, permitirán cubrir las necesidades de una Feria y Fiestas que mostrará la versatilidad de una ciudad capaz de acoger cualquier acontecimiento multitudinario.

El programa de actos arranca con la trigésimo sexta edición del Festival Internacional de Folklore Ciudad de Lorca, de Coros y Danzas de Lorca, que celebra su 80 aniversario. En la alameda de la Constitución se darán cita las agrupaciones The Student Song and Dance Ensemble, de Polonia; Ballet Jammu, de Senegal; Agrupación Artística Amigos de la Jota, de Teruel; la Cuadrilla de Aguaderas y Coros y Danzas de Lorca, los anfitriones.

Y mañana continuará el Festival Internacional de Folklore con su tradicional 'Ven a Bailar' en el que visitantes y participantes del certamen comparten un mismo escenario, las calles de Lorca. Los caballos 'tomarán' las principales vías, a la misma hora que se inaugurará la Feria de Mediodía, con pasacalles para animar las principales plazas. Una guardería infantil y ludoteca, en el huerto del Palacio de Guevara, llevará a disfrutar a los más pequeños de mil y una actividades expresamente diseñadas para ellos. Por la noche, en la plaza de España, concierto Tributo a Estopa, y sesión de DJs, en el Huerto de la Rueda.

El domingo, Santa María la Real de las Huertas procesionará desde su Santuario hasta la iglesia de San Mateo, donde pasará la semana de la Feria y Fiestas. El encierro infantil, del Club Taurino de Lorca, saldrá de la plaza de España hasta el coso de Sutullena. Y, por la tarde, en la Plaza de Toros, mano a mano, entre Paco Ureña y Juan Ortega, con toros de Álvaro Núñez. El fin de semana concluirá con el concierto Tributo a Hombres G y una sesión de DJs con Slow, Diego Cano y Pedrofeder, en el Huerto de la Rueda.

Temas

Feria

Lorca