Trabajo contra reloj en la Federación San Clemente para la preparación del desfile en Lorca Un millar de figurantes recrearán el pasado medieval de la ciudad el próximo sábado en la avenida Juan Carlos I

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:41

Las máquinas de coser corren más que nunca en la sede de la Federación San Clemente en la recta final de los preparativos del gran desfile parada de la historia medieval de la ciudad. Recorrerá el próximo sábado la avenida Juan Carlos I y será una de las principales actividades de las fiestas patronales, que el año que viene cumplirán el 40 aniversario. «Siempre falta tiempo, pero lo hacemos con ilusión y el resultado será espectacular», dice a LA VERDAD Lucía Lorente, una de las jefas de taller, mientras no despega la vista de la máquina con la que cose una de las capas del grupo de las mujeres templarias, que se estrenará en el desfile. Mientras, una de las integrantes de la asociación juvenil forra con paciencia las diademas utilizando retales de raso del mismo color del traje, y que se completarán con pedrería.

En la sede, donde guardan el vestuario de la mayor parte del millar de figurantes, lavan, planchan y hacen arreglos para que todos salgan impecables. «Siempre faltan cinturones, mallas de la cabeza, pantalones o jerséis a los que hay que añadir la malla», afirma la jefa de taller.

«Nada es difícil» a la hora de coser. El vestuario lo diseña el director del museo de la historia medieval Ciufront, David Torres del Alcázar, encargan las telas adecuadas y las costureras lo ejecutan. La asociación juvenil está «muy implicada y cuidamos la cantera porque ellos son los encargados de que esta tradición siga», señala.

Su presidente, Daniel Peregrín, se encarga de la orfebrería y trabaja con metales reciclados de grupos anteriores. «Todo se reutiliza», como los broches para las capas o las piedras engastadas de grupos muy antiguos que ya no salen en el desfile. Muestra con orgullo la armadura que estrenará el sultán del grupo de los Mudéjares, repleta de escamas de metal, colocadas una a una sobre un peto de cuero. «Procuramos encargar solo lo necesario», asegura Peregrín, mientras siguen incorporando al taller máquinas de coser y herramientas para fabricar escudos y lanzas.

