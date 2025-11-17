El teatro Guerra de Lorca reabrirá al público dentro de un año Su restauración costará 700.000 euros y será financiado por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento

El alcalde supervisa el estado de las tuberías del sistema contra incendios junto con el técnico municipal y el concejal de Cultura.

Inma Ruiz Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:47 | Actualizado 13:02h.

El teatro Guerra de Lorca volverá a subir el telón a finales de 2026, tras una importante restauración que precisará una inversión de 700.000 euros. Lo anunció este lunes el alcalde, Fulgencio Gil, que explicó que la reapertura se hará con «las máximas garantías de seguridad y cumpliendo con toda la normativa vigente contra incendios». Las obras saldrán a licitación antes de que acabe el año.

El alcalde reconoció que el edificio, que fue declarado en 1982 Bien de Interés Cultural y lleva cerrado desde octubre de 2024, se encuentra en «un estado muy problemático, con serias deficiencias heredadas», cuya magnitud «trascendió» a raíz de un informe solicitado ante las irregularidades detectadas en el sistema contra incendios. Se localizaron «otros daños» entre los que destaca la fractura de testigos que se habían situado años atrás para verificar la estabilidad estructural del inmueble en cornisas y fachadas y en las bajantes.

Según el alcalde, las intervenciones ejecutadas en el anterior mandato no solucionaron los problemas de humedad en el interior y el exterior del teatro, «una complicación que se suma a la larga lista de incumplimientos normativos que han aflorado ahora».

El presupuesto inicial de 100.000 euros para la renovación del sistema contra incendios se ha incrementado hasta los 700.000 para incluir todas las reparaciones necesarias, dijo el alcalde, que aseguró que el documento de trabajo está siendo revisado por la Dirección General de Patrimonio Cultural. Una parte de las obras podrán ser ejecutadas por el Ayuntamiento, lo que «conlleva un esfuerzo de cara a los presupuestos municipales». También ha solicitado la ayuda de la Comunidad Autónoma para que se implique en la financiación, aseguró.

Gil detalló que el objetivo de los trabajos será modernizar y adecuar el edificio a la normativa vigente en seguridad contra incendios, preservando su valor patrimonial y garantizando la evacuación y la intervención eficaz ante una emergencia. Todo ello, subrayó, «bajo los criterios de mínima intervención y máximo respeto al valor histórico del inmueble».

El técnico de la Concejalía de Desarrollo Local, Alonso Elvira, dijo que las obras incluyen el aumento de los sistemas de detección de incendios; evacuaciones más rápidas y ordenadas gracias a la nueva señalización, iluminación de balizamiento y de emergencias y al sistema de megafonía; intervención más eficaz de los servicios de emergencia con rociadores operativos y control de humos en la caja escénica, entre otras actuaciones.

Se realizarán importantes labores de sectorización, entre las que destaca las que van dirigidas a independizar la caja escénica del resto del teatro, de los vestuarios y de otras zonas de riesgo. También la sustitución de las puertas existentes por cortafuegos, barras antipánico en las puertas en recorridos de evacuación y una mayor visibilidad en las señales de evacuación y emergencia. Se cambiarán todas las bocas de incendios equipadas (BIE) y se sustituirán todas las tuberías, que son inservibles.

Intervención en las fachadas

El alcalde dijo que la renovación en el teatro más antiguo de la Región será «total» porque «no se trata reabrir de cualquier manera, lo hará a lo grande y recuperará su esplendor y su belleza». Destacó la importante intervención en las fachadas que presentan importantes desconchones por las humedades que ha sufrido en los últimos años.

Mientras dure la restauración la programación habitual continuará en el auditorio Margarita Lozano, de mayores dimensiones. Desde su construcción en 1861 el Guerra tiene un amplio bagaje de clausuras, reformas y reaperturas, la última tras los terremotos de 2011.

