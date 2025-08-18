La tasa de paro cae en Lorca a mínimos históricos Según el SEF, hay casi 300 desempleados menos que a finales de 2024

Gloria Piñero Lunes, 18 de agosto 2025, 13:17

La edil ha aclarado que «el desempleo en Lorca ha disminuido hasta las 3.339 personas sin trabajo en julio, 252 menos que a finales del año pasado». Lo ha celebrado junto a los resultados de un nuevo balance de la situación de la empleabilidad en Lorca, «pues los datos muestran una línea ascendente en la generación de empleo en el municipio». Según ha contado, en mayo de este año había 3.417 desempleados, 3.354 en junio, y ahora el dato desciende a 3.339 «mostrando una clara tendencia positiva, al igual que sucede con la tasa interanual». Esta tasa refleja el descenso del paro en un 8.67 %, «unos niveles que no se alcanzaban desde mayo de 2009», ha afirmado.

En cuanto a sectores, dentro de esta tendencia, «destacan servicios y personas desempleadas inscritas por primera vez, que ya en junio registraron una reducción en el número de personas sin trabajo». 83 y 15, respectivamente. «Ahora, en julio, se suma el sector primario, con 25 personas menos desempleadas», ha contado la edil.

Medina ha añadido que «desde el equipo de Gobierno apostamos por un nuevo modelo de municipio con más trabajo y más formación profesional para desempleados, más vivienda, más emprendedores y más tejido empresarial y productivo». «Trabajamos continuamente en actuaciones que revitalizan la ciudad y que realmente constituyen un revulsivo para la economía y la sociedad lorquina», ha reseñado.

La edil ha recordado que el año pasado cerraba con 3.591 personas desempleadas, 317 menos que a comienzos de este 2025, «una cifra que no se registraba desde hace casi dos décadas». Marzo de 2013 fue un «mes negro», con más de 8.000 parados. Fue a partir de entonces cuando «se producía un leve descenso, pero continuado, que logró situar el número de desempleados a finales de 2014 por debajo de los 7.000».

Esta tendencia descendente persistió hasta el año 2020, cuando el mundo entero se detuvo por la pandemia de COVID-19, «pero volvió a estabilizarse en el tercer trimestre de 2021 con una pronunciada bajada hasta acabar el año con poco más de 4.000 parados», ha contado Medina.

Políticas municipales dirigidas a la formación profesional y la empleabilidad

La edil también ha querido recordar «las distintas políticas puestas en marcha por el actual equipo de Gobierno en materia de empleo». «Hablamos del Vivero de Empresas, continuas jornadas de formación y colaboraciones con CECLOR y con otras 41 empresas».

También ha mencionado programas como 'Mi Primer Empleo' o 'Activa T', con distintos itinerarios de inserción laboral y búsqueda de empleo, «que son iniciativas para que personas desempleadas, de todas las edades y con especial atención a sectores vulnerables de la sociedad como jóvenes, mujeres o mayores de 50 años, puedan contar con formación y certificados de profesionalidad en distintas disciplinas». Estas disciplinas van desde la ciberseguridad hasta la fontanería, construcción, comercio o montaje en instalaciones de energías renovables. «El abanico es amplísimo, con altos porcentajes de empleabilidad como resultado, casi un 50 %».

El Programa de Empleo Público Local o los Consejos Comarcales de Empleo han contribuido también a este descenso del paro. «El resultado no es sólo un beneficio para la ciudad, con la interacción de los alumnos en la realización de obras municipales, sino también de cara a la economía y la productividad», ha asegurado Medina. «Estamos en contacto con los agentes-empresarios que precisan personal, estableciendo continuamente vías de colaboración y de formación de cara a esos futuros trabajadores», ha añadido.

La edil no se ha olvidado de sectores como la hostelería, «que se ven enriquecidos no sólo por campañas de promoción, sino por el gran abanico de eventos y celebraciones que se desarrollan en Lorca durante todo el año». «El municipio se sitúa como epicentro económico, cultural y social de la Región de Murcia», ha concluido.