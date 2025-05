Sordo critica en Lorca el «discurso absolutamente cínico de la extrema derecha» sobre inmigración

Inma Ruiz Viernes, 23 de mayo 2025, 18:00 Comenta Compartir

El secretario general confederal de CC OO, Unai Sordo, dijo este viernes en Lorca que «lo que le gustaría a la extrema derecha es que hubiera migrantes durante 14 horas al día para explotarlos y luego desaparecieran las otras 10 horas para volver a explotarlos al día siguiente». Durante la clausura del congreso de la Unión Regional de CC OO celebrada en el auditorio Margarita Lozano, censuró que la «extrema derecha» plantea el debate de la inmigración en «´términos tramposos» y la cuestión «no es migración si o no, el debate es cómo». Consideró que debe hacerse con derechos, con garantías, con respeto a los derechos humanos para que no caigan en las mafias, igualdad de trato, derechos laborales, sociales y civiles. Para so hay que reforzar los procesos de arraigo y de reconocimiento de la ciudadanía de las personas que llegan al país «por humanidad y sentido común».

Según Sordo, «el discurso de la extrema derecha de xenofobia y racismo, además de impresentable en materia de derechos humanos es absolutamente cínico porque son ellos los que los van a requerir en sus explotaciones». Para el líder sindical, «cuando más vulnerables sean y menos derechos tengan será más fácil explotarlos».

Dijo que España va a necesitar unas 250.000 personas migrantes hasta mediados de siglo «o el país se va a parar» debido al descenso de la natalidad desde finales de los años 80 y la falta de reemplazo de trabajadores.