El servicio de la banda de música de Lorca le costará al Ayuntamiento 110.000 euros anuales Casi dos años después del conflicto laboral con los músicos, el servicio sale a contratación pública con el requisito de realizar 20 actuaciones al año

Actuación de la banda de música contratada por el Ayuntamiento en la corrida de toros de la feria de septiembre

Inma Ruiz Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:24 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lorca ha convocado un concurso público para la prestación del servicio de banda de música. El consistorio dedicará 110.000 euros anuales y el pliego de condiciones del contrato incluye la obligación de, al menos, 20 actuaciones en eventos municipales por ejercicio.

La banda que resulte adjudicataria del concurso realizará conciertos y pasacalles e intervendrá en actos socioculturales del municipio como la Semana Santa, Navidad o feria, procesiones y actos de perfil institucional a lo largo de todo el año.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde este viernes al expediente de contratación y el plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 15 de diciembre.

El concejal de Cultura Santiago Parra, ha dicho que es una «buena noticia» para «establecer en condiciones debidas el servicio», que depende de su departamento, y ha explicado que la fórmula de la licitación se ha seguido por indicación de la Intervención municipal.

El concejal asegura que este modelo de gestión supondrá un ahorro anual que de más de 300.000 euros con respecto a la banda original, «con una extensa lista de gastos, que se habían convertido en una carga demasiado cara para todos los ciudadanos».

El PSOE se opone

El PSOE ha criticado la fórmula y el concejal Isidro Abellán ha puesto el acento en que cada actuación de la banda costará al consistorio 5.500 euros y que solo habrá 20 conciertos y pasacalles, lo que impedirá, por ejemplo, que haya ambientación musical en las fiestas de las 39 pedanías de Lorca.

También ha considerado que las asociaciones «pueden olvidarse de la banda para sus conciertos benéficos» y ha reivindicado la validez del modelo anterior, que suponía un coste de 210.000 euros al año con el que «se realizaban entre 90 y 100 actuaciones«.

El Ayuntamiento y la banda de música han estado vinculados desde la fundación de ésta en 1908, aunque los músicos no tenían relación contractual con el Consistorio. El conflicto laboral comenzó en febrero de 2024 tras una inspección de trabajo por las irregularidades detectadas en las contrataciones , que provocaron que el Ministerio de Trabajo reclamara al Consistorio con carácter solidario con la asociación Taller de Música el pago de 437.403 euros en concepto de los seguros sociales de sus integrantes entre los años 2020 y 2024.

Desde entonces los músicos protagonizaron varios actos de protesta para reclamar los pagos por sus actuaciones y una solución a su situación laboral. Su última actuación como banda fue en octubre de 2024.

En marzo de 2025 la banda resurgió con un nuevo modelo y una una docena de músicos, algunos de la original, para participar en los actos protocolarios, procesiones o pasacalles que organizara el Ayuntamiento. Los músicos eran contratados y cobraban por cada actuación.

Según el edil de Cultura, esta situación era provisional porque para resolver las necesidades en materia musical del municipio «se requería una licitación con un procedimiento abierto», como el que ahora se ha aprobado.

Aseguró que no se ha resuelto el conflicto laboral con los músicos de la anterior banda, aún no hay sentencia firme, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento actuarán en defensa de los intereses de los ciudadanos lorquinos para evitar abonar esa cantidad.

Los actos reivindicativos han continuado con la creación de un movimiento ciudadano en apoyo de la banda y la escuela municipal de música, del que era portavoz su anterior director, Antonio Manzanera, y que organiza actividades mensuales.