El 80% de la sandía que se consumirá este verano crece ya en los campos de labor de Lorca Después de tres cosechas mermadas, los agricultores confían en abastecer la demanda de sus clientes europeos para no perder mercados

Inma Ruiz Martes, 6 de mayo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El 80% de las sandías lorquinas que se consumirán en los meses de julio y agosto crecen ya en los campos de labor bajo mantas térmicas para cuidar al máximo este cultivo, que requiere calor para su crecimiento. Este año tienen el agua garantizada, los agricultores no estarán sujetos al sistema de cupos y están «ilusionados» por alcanzar el volumen de producción deseada, que en la cooperativa Alimer es de más de 60 millones de kilos. Después de tres años de cultivos mermados por el granizo, el excesivo calor y las lluvias a destiempo los productores confían en poder abastecer a sus clientes alemanes, franceses y de países nórdicos, como Finlandia y Noruega, para no perder esos mercados, a los que se va el 80% de la producción. Lo dijo a LA VERDAD el presidente de Coag y socio de la cooperativa Alimer, Plácido Pérez-Chuecos, que recuerda que el año pasado la cooperativa no llegó a los 40 millones de kilos, aunque había mercado para vender el doble.

«Si nos respeta la climatología, volveremos a los volúmenes de antaño» para seguir liderando el mercado, porque empiezan a despuntar competidores en países del este de Europa, como Macedonia, con pequeños cultivos de sandía, de momento. Aseguró que los clientes prefieren el melón de agua de Murcia, por su calidad, pero «no hemos podido atenderlos los últimos años, han sido los peores porque faltaba sandía. Son fieles pero, si seguimos fallando, se buscarán otros proveedores», advirtió.

La campaña pasada la cooperativa Alimer no llegó a los 40 millones de kilos, pero hay mercado para vender el doble

Pérez-Chuecos recordó que la campaña empezó con retraso porque las intensas lluvias de marzo dejaron anegados los terrenos, pero han recuperado el tiempo perdido y, en los próximos días, se llegará a las 2.100 hectáreas cultivadas. Lo que se plante a partir de ahora se recolectará en agosto, coincidiendo con uno de sus competidores, Castilla-La Mancha. El índice de aseguramiento alcanza el 99%, remarcó el presidente de Coag. Los agricultores hacen el seguro «el mismo día que plantamos. Hemos aprendido después de ver cómo lo perdíamos todo», sobre todo por las granizadas, que es lo que más temen y que cada vez son imprevisibles en cualquier época del año. «Nos jugamos todo entre el 15 de junio y el 15 de agosto, es ganar o perder», según se presenten las condiciones climatológicas.

Verano sabático

Esa falta de garantías hace que cada vez más agricultores se sumen al «verano sabático». Hay cooperativas que ya no plantan sandía, los productores dedican la temporada estival a preparar sus terrenos para los cultivos de invierno y «tememos que siga esa tendencia» y se vea mermada aún más la producción de la fruta estrella del verano, de la que Lorca ha sido líder en el mercado europeo.

Temas

Lorca