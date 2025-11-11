Salen a subasta dos solares de la calle Rubira de Lorca por incumplir los propietarios su deber de construir El anuncio de venta forzosa se publicará en el BORM para que los interesados presenten la solicitud de participacipación en el procedimiento

Inma Ruiz Martes, 11 de noviembre 2025, 12:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Lorca ha iniciado el procedimiento de venta forzosa por subasta pública al alza de dos solares ubicados en los números 7 y 8 de la calle Rubira, en el casco antiguo de la ciudad. Lo anunció este martes la concejala de Urbanismo, María Hernández, que apuntó que esta diligencia se suma al resto de actuaciones necesarias para acometer la edificación forzosa de solares vacantes en el recinto histórico, con especial interés en los ejes correspondientes a las Calles Álamo, Selgas, Cava y adyacentes.

Según la edil, la salida a subasta de los solares es un paso más dentro del plan municipal que comenzó el equipo de Gobierno en 2023 y que busca la recuperación y revitalización de esta zona de la ciudad desde el punto de vista residencial, económico y comercial, mediante la construcción en solares vacíos y la reconstrucción y rehabilitación de inmuebles.

Esta actuación llega tras la aprobación en el Pleno del mes de mayo de la declaración de incumplimiento de la función social de la propiedad, ya que sus propietarios no presentaron la documentación requerida para la edificación, tras los tres meses concedidos para acometerla.

Recordó que el artículo 240 de la Ley 13/2015 establece que el Ayuntamiento, en el plazo máximo de 6 meses desde la declaración de incumplimiento, sacará los terrenos o solares a subasta pública. El tipo de licitación será el 100% de la valoración contenida en su artículo 238.b). El 75% del precio obtenido se entregará al propietario, una vez deducidos los gastos ocasionados y, en su caso, las sanciones aplicables, correspondiendo el resto a la Administración.

Si la subasta se declarase desierta, se convocará de nuevo en el plazo de seis meses, con una rebaja del 25% del tipo. Si también quedara desierta podrá adquirirla el Ayuntamiento en el plazo de otros seis meses. Transcurridos los anteriores plazos sin que se haya obtenido la venta, quedará sin efecto la inclusión en el Registro.

Otra cuestión a tener en cuenta, subrayó Hernández, es que el adquirente queda obligado a comenzar las obras en el plazo de seis meses a partir de la toma de posesión de la finca y a edificarla en el plazo fijado en la licencia.

El anuncio de la venta forzosa será publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para que los interesados puedan presentar, por plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación, sus solicitudes de participación en el procedimiento de venta en pública subasta y las correspondientes ofertas económicas, de conformidad con lo previsto en el pliego aprobado. También se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El solar del número 7, tiene 140 metros cuadrados de superficie y está valorado en 73.830 euros. El edificio que se construya tendrá una altura permitida de tres plantas y otra bajo cubierta. Está ubicado en zona de interés arqueológico.

En el caso del número 8 de la calle Rubira, la valoración del solar realizada por la Administración asciende a 66.734 euros. Se contempla dentro de las posibilidades de actuación en la finca la de conservación, restauración, consolidación, rehabilitación reforma y reestructuración, con una altura predominante de tres plantas. Está también ubicada en zona de interés arqueológico.