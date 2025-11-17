Restaurante La Peña, ganador de las jornadas gastronómicas de los hosteleros de Lorca El segundo puesto fue para los alumnos de la Escuela de Hostelería del IES San Juan Bosco y el tercero para el restaurante La Alacena de Braulio

Inma Ruiz Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:04

Un arroz meloso con carrillera, tocino de cerdo chato murciano y torreznos, elaborado en las cocinas del restaurante La Peña, ha sido el mejor plato de las Jornadas gastronómicas del arroz de Calasparra y chato murciano. El segundo puesto ha sido para los alumnos del grado medio de Cocina y Gastronomía del Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco, y el tercero para el restaurante La Alacena de Braulio.

La Escuela de Hostelería y Turismo del instituto San Juan Bosco acogió este lunes la degustación y valoración de los platos realizados por una veintena de restaurantes que han participado en las jornadas, organizadas por la asociación de hosteleros Hostelor. Han contado con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Lorca.

Las tapas participantes han sido valoradas por un jurado formado por los representantes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra y por la asociación de criadores de chato murciano Cachamur.

La presidenta de Hostelor, Rosa Perán, destacó que los establecimientos participantes han aumentado las ventas cerca de un 20% con respecto a lo que es habitual en esta temporada del año. Subrayó además el alto nivel de los platos elaborados. El ganador ha obtenido un cheque por valor de 500 euros y un plato de cerámica elaborado para la ocasión.