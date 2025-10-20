Recogida de firmas de los vecinos de Lorca afectados por las zonas de flujo preferente El Ayuntamiento habilitará un punto de información en la pedanía de Cazalla

Vecinos de Lorca afectados por las zonas de flujo preferente y los mapas de inundación delimitadas del Ministerio para la Transición Ecológica han iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar que no se tengan en cuenta hasta que no se ejecuten las obras hidráulicas proyectadas frente a inundaciones.

Reclaman que se rectifique el dominio público hidráulico, ya que se ha visto alterado en los últimos años y el agua pasa por los caminos donde se encuentran las viviendas en lugar de por las ramblas, que es su curso natural.

El presidente de la Asociación para la Protección del Acuífero Alto Guadalentín, Pedro Morales, dijo que hay miles de hectáreas afectadas en las pedanías de Torrecilla, Campillo, Cazalla y Purias, y también en la pedanía de El Esparragal, de Puerto Lumbreras. Aseguró que los vecinos están sufriendo la depreciación del valor de sus terrenos, que se ha reducido a más de la mitad porque no pueden construir nada en esas tierras ni realizar actividades económicas.

Ángela Alcázar, una de las afectadas, relató que cada vez que llueve su casa, ubicada en el camino Boquera de Béjar, en Torrecilla, queda completamente aislada. «No podemos salir a llevar a los niños al colegio ni a trabajar porque el agua se lleva toda la entrada del camino. Siempre tenemos el mismo problema».

Reclamó el encauzamiento del agua por la rambla «que es por donde tiene que pasar, no por el camino» y advirtió del riesgo de caer a la cuneta que corren los vecinos, las furgonetas que trasladan a los trabajadores agrícolas a las fincas y los camiones de gran tonelaje que discurren por la zona debido al mal estado del firme.

«Nos sentimos impotentes», reconoció Gloria Franco, otra de las damnificadas, porque «nuestros terrenos no eran zonas inundables. Ha habido modificaciones en el cauce y ahora si decimos de venderlos no valen nada y tampoco nos dejan construir en las propiedades que nos han dejado nuestros padres y que es fruto de su trabajo».

Avalancha de consultas

El Ayuntamiento habilitará el jueves y el viernes de 9 a 13.30 horas un punto de información en el local social de la pedanía de Cazalla para atender las dudas de los vecinos afectados por el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables.

Los concejales de Pedanías y de Urbanismo, Ángel Meca y María Hernández, dijeron que están recibiendo una avalancha de consultas en sus departamentos, cerca de medio centenar al día, de vecinos que no saben si sus propiedades están afectadas, en qué medida les perjudican los mapas o desean conocer cómo proceder ante la administración.

Según Meca, las pedanías con más superficie incluida en los mapas son Cazalla, La Escucha, Campillo y Torrecilla. Los afectados tienen a su disposición en las asociaciones de vecinos un modelo tipo de alegaciones que deberán presentar hasta el 31 de octubre. Los interesados pueden recoger el documento y devolverlo con sus datos para que lo envíe el Ayuntamiento o hacerlo a través del enlace que figura en la propia publicación

Hernández dijo que la CHS debería «atender a la delimitación del Dominio Público Hidráulico y establecer medidas de mitigación específicas para cada tipo de suelo y uso, diferenciando entre edificaciones nuevas y existentes, e incluir un régimen de compensaciones económicas o urbanísticas para los propietarios damnificados por las restricciones.