El sonido del agua se hace presente mientras los árboles comienzan a desnudarse y los últimos rayos de sol del verano calientan nuestra piel. En un entorno único, impresionante, disfrutamos de la Feria de Día, rodeados de escudos heráldicos, ángeles, duendes y burlones, que se muestran en fachadas y aleros de palacios y casas solariegas.

Esencia y ambiente, símbolos de identidad, de una tierra que sabe acoger al visitante como nadie, que ofrece experiencias únicas, mil y una razones irresistibles para disfrutar de la mejor gastronomía en formato tapa, conciertos, exhibición de enganches, tardeo y desde este jueves las últimas creaciones de los principales artesanos del país.

«Aún nos queda lo mejor de la Feria» asegura tajante la edil de Festejos, María de las Huertas García, quien apostilla que «quedan muchas 'Lorcas' por 'conquistar', por conocer. La Feria y Fiestas de septiembre es la mejor de las excusas para venir a Lorca, pero es imposible conocerla en unas horas, disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer, monumentos, museos, gastronomía, artesanía, senderismo... y un otoño repleto de acontecimientos que nos llevará hasta los últimos días del año, hasta la Navidad».

La recta final está cargada de eventos como los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina

Mientras, Lorca está de fiesta. En una recta final, pero por todo lo alto, cargada de acontecimientos como los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina, en el Coso de Sutullena, pero también The Tracks, las sesiones DJs para los más jóvenes y el humor de Aguilera y Meni Misión: Impro-sible. Norte Perdido, Supersónicos, Meraki, Camarote de los Hermanos Marx, Reconversión, Siroko, Sr. Lobo y Ratones, actuarán en las plazas de San Vicente, de Calderón, Arcoíris, España y Real, en el 'Tardeo', donde también estarán los DJs, Juan Espada e Iván Belmonte.

La Feria de Día, en el recinto histórico de la ciudad; la Feria de Noche, en el Huerto de la Rueda; y la Feria de Artesanía, en Ifelor, son la mejor de las propuestas para que lorquinos y visitantes disfruten de los últimos días de septiembre. Infraestructuras versátiles que se suman al Coso de Sutullena que estos días se convertirá en capital de la música, pero también de piezas de museo en la tradicional exhibición de carros en la que se darán cita enganches en troncos, tándems, potencias, limoneras, tresillos y cuartos, llegados desde Lorca, Almería, Cartagena, Murcia y Sevilla.

Lorca se prepara para la recta final de unas celebraciones que tendrán su continuidad en las del Patrón, San Clemente, pero también en cada pedanía, diputación y enclave del municipio donde se rememoran aquellas fiestas de antaño en las que las tradiciones y costumbres configuran gran parte del programa de actos. Estos días lorquinos y visitantes, llegados desde todos los rincones del municipio, pero también de las comarcas vecinas, disfrutarán de una Feria y Fiestas que «ha recuperado su esencia, su ambiente, que nadie debe perderse», concluía la edil de Festejos.

No te lo pierdas...

Hoy jueves, 25 de septiembre:

12.00 horas. Apertura de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia. Recinto de Ifelor

17.30 h. 'Tardeo en las plazas'. Bleed Love, Caimanes y Sótano 14.

18.30 h. XXX Maratón 'Lorca, Ciudad de cuento'. Plaza Real.

21.30 h. Aguilera y Meni Misión: Impro-sible. Coso de Sutullena.

Mañana, viernes, 26:

13.00 h. De tapas en la Feria de Día. Casco antiguo.

17.30 h. 'Tardeo en las plazas'. Norte Perdido, Supersónicos, Meraki, Camarote de los Hnos. Marx y sesión DJ con Juan Espada.

23.00 h. Vanesa Martín. Coso de Sutullena.

Sábado, 27:

17.00 h. 'Tardeo en las plazas'. Reconversión, Siroko, Sr. Lobo, Ratones y sesión DJ con Iván Belmonte.

22.30 h. Antoñito Molina en concierto. Coso de Sutullena.

Domingo, 28:

11.00 h. Misa y procesión de Santa María la Real de las Huertas a su Santuario patronal desde la iglesia de San Mateo.

12.00 h. Exhibición de Enganches. Coso de Sutullena.

17.30 h. Essencial. Plaza de Calderón.

