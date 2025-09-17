El PSOE de Lorca alerta del peligro de derrumbe un edificio en ruinas de la calle Pío XII El Ayuntamiento niega que haya un agravamiento de su estado y confirma que se realiza un seguimiento periódico

Los concejales José Luis Ruiz y Ángeles Mazuecos ante el edificio en estado de ruina entre las calles Pío XII y Fernando el Santo.

El PSOE de Lorca denunció este miércoles el estado del abandono de un edificio deshabitado situado entre las calles Zorrilla, Pío XII y Fernando el Santo, que «pone en grave riesgo la seguridad de vecinos y viandantes» y cuya situación «se ha agravado tras el colapso de parte del tejado» en los últimos episodios de lluvias.

El concejal José Luis Ruiz dijo que constituye un «auténtico peligro» sobre todo durante los días de feria, cuando transitan por esta zona miles de personas. Subrayó que el inmueble es un Bien de Interés Cultural que fue declarado en ruina hace años y «debería haber sido intervenido de inmediato», pero no se ha actuado.

El edil exigió al equipo de Gobierno una intervención urgente y recordó que existen herramientas legales que obligan a cumplir la declaración de ruina y medidas preventivas «que deben aplicarse de inmediato».

Consideró que el Ayuntamiento no solo debe centrarse en la reconstrucción en solares vacíos para la revitalización del casco antiguo, sino que también debe hacerlo en los edificios en estado de ruina.

Inmueble en venta

Fuentes municipales recordaron que Ruiz fue concejal de Urbanismo en el último mandato y «no se interesó en ningún momento por el estado de los inmuebles que ahora repentinamente tanto le preocupan». Añadieron que el edificio de la calle Pío XII «presenta la misma situación desde hace más de 20 años» y «no ha habido avances significativos» ya que los técnicos municipales realizan un seguimiento periódico para comprobar si hay nuevos daños.

El Ayuntamiento ha mantenido reuniones con los propietarios para «desbloquear por fin la situación de este inmueble» que, según confirmaron, está a la venta.