El PSOE denuncia que 21.600 personas están en lista de espera para ser atendidas por el especialista en Lorca La Consejería de Salud asegura que la demora se ha reducido en 27 días en el primer semestre del año

Inma Ruiz Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:48

El PSOE denunció este jueves las «vergonzosas» listas de espera en el hospital Rafael Méndez de Lorca que afectan a 21.603 personas, el 19% del total regional. Es una cifra «desproporcionada», opinó el concejal José Ángel Ponce, que dijo que «lo más grave» es que 11.937 usuarios ni siquiera tienen una cita asignada y los que la tienen superan los 50 días de espera, el plazo máximo permitido por la ley. «Es inaceptable porque detrás de esas cifras hay dramas», afirmó.

Por especialidades, detalló que 4.400 personas esperan una media de cinco meses para ser atendidos por el oftalmólogo; en traumatología hay 3.041 pacientes; en urología, la lista es de 2.750 personas con una demora de 195 días; y en rehabilitación, 2.700 personas aguardan de media ocho meses para ser atendidos.

Ponce dijo que «las esperas en sanidad matan» y puso en duda también que la Comunidad Autónoma construya finalmente el centro de salud de San Cristóbal y la ampliación del de San Diego. «No tienen intención de construir ningún centro», aseguró, después de que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, dijera esta semana en Lorca que su departamento trabaja en el anteproyecto del de San Cristóbal, que tiene unas connotaciones especiales al situarse en una zona inundable, y que están en licitación las obras de San Diego.

Tras la denuncia del PSOE por las listas de espera sanitarias, fuentes de la Consejería de Salud confirmaron que han disminuido en el primer semestre del año las de cirugía, consultas externas y pruebas diagnósticas. Precisaron que los pacientes del Área III esperan 27 días menos para ser vistos por el especialista sanitario, 15 días menos para ser intervenidos quirúrgicamente y los tiempos se han reducido en 14 días para someterse a una prueba diagnóstica, con respecto a hace seis meses.

Añadieron que la reducción de las demoras en cirugía es especialmente significativa en dermatología y ginecología, que han reducido su lista de espera en un mes en el último año. En el caso de consultas externas destacan especialidades como neumología, que reduce la demora en 92 días, o alergología, con 76 días menos con respecto a junio de 2024.

Las mismas fuentes informaron de que los presupuestos regionales de 2025 contemplan una partida exclusiva de 31,5 millones de euros, un millón más que el año anterior, para seguir reduciendo las listas de espera. «Se pondrán todos los recursos disponibles» para seguir esa tendencia descendente, señalaron.