El PSOE critica la «parálisis» en el proyecto de rehabilitación del Casino de Lorca

Mazuecos, comprueba el estado del salón de baile del Casino junto al presidente de éste, Rafael Ruiz, y otro miembro de la asociación.

El PSOE lamentó este jueves la «parálisis» del equipo de Gobierno, que ha provocado que el Casino Artístico y Literario siga cerrado, sin actividad y sin los fondos necesarios para su completa rehabilitación. La concejala Ángeles Mazuecos recordó que la primera fase de los trabajos para la consolidación estructural del edificio tras los graves daños que sufrió en los terremotos de 2011, se ejecutó durante el mandato socialista, entre los años 2019 y 2020, con los fondos del Banco Europeo de Inversiones. La segunda intervención, valorada en 1,4 millones de euros, sigue bloqueada por la falta de gestión del Ayuntamiento, según la edil, que reclamó que se incluyan las partidas necesarias en los próximos presupuestos regionales y locales.

Mazuecos, que visitó el edificio con miembros de la asociación del Casino para comprobar su estado, dijo que «no puede seguir cerrado ni convertirse en la metáfora del abandono. Es cultura, historia y orgullo lorquino, pero el PP ni gestiona ni escucha, solo busca excusas mientras Lorca pierde oportunidades».

Añadió que el Ayuntamiento «ha dejado escapar» los fondos europeos Feder dentro del ambicioso plan Lorca Futura, que incluían la financiación necesaria para culminar la rehabilitación del Casino, pero «no tiene un plan B ». Criticó que el equipo de Gobierno «lleva más de un año sin mover un solo papel, sin partidas, sin reuniones con la Comunidad Autónoma y sin ninguna alternativa de financiación».

El edificio histórico, situado en la esquina de las calles Pío XII y Lope Gisbert, precisó 1,3 millones de euros para consolidar la estructura y reparar los desperfectos que le causaron los temblores de tierra y entre las obras pendientes están la climatización, instalación eléctrica, colocación de un ascensor para mejorar su accesibilidad, terminación del lucernario y recuperación de yesos, pinturas y molduras del salón de baile.

Lo que más preocupa a los socios es el deterioro que sufre la escalera imperial, que se agrava con el paso del tiempo. El lucernario sobre esta carece de acristalamiento, está cubierto por un plástico y el agua de lluvia se cuela en su interior.

La portavoz del equipo de Gobierno, Rosa Medina, dijo ante las críticas del PSOE que la única obra que se ha ejecutado hasta ahora en el edificio «ha sido por parte del Gobierno regional gracias a las gestiones del alcalde, Fulgencio gil», que «permitieron que el Casino no se viniese abajo y se estabilizase su estructura». ´

Lamentó que los socialistas «intenten entorpecer las negociaciones que hay en marcha» con la propiedad para poder culminar la restauración integral y anunció que hay prevista una reunión la próxima semana con representantes de la asociación del Casino, «dentro de la línea de trabajo y el compromiso» del equipo de Gobierno con este proyecto.

Recordó que el edificio es una propiedad privada y para realizar una inversión con dinero público se necesita que el usufructo «pase a ser de una administración pública». La concejala aseguró que el compromiso del Ayuntamiento es llevar a cabo la restauración integral del Casino una vez que se acepten las condiciones.

