El proyecto para restaurar el teatro Guerra de Lorca recibe luz verde de Cultura El concejal Santiago Parra lo ha anunciado en el Pleno municipal en el que PSOE e IU habían presentado iniciativas para reclamar la reapertura del edificio

Inma Ruiz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:20

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma ha autorizado el proyecto municipal de restauración del teatro Guerra de Lorca. El edificio, del siglo XIX y declarado Bien de Interés Cultural, está cerrado al público desde octubre de 2024 por las deficiencias en el sistema contra incendios.

Su estado ha sido objeto de debate en el Pleno municipal de este miércoles con sendas mociones presentadas por los grupos municipales de PSOE e IU-Podemos-AV. Ambos partidos reclamaron al equipo de Gobierno un calendario de actuaciones de forma «clara y transparente» con «fechas, plazos y financiación» que posibilite su reapertura, dijo la portavoz socialista, Isabel Casalduero.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, confirmó que «la hoja de ruta para reabrir el teatro Guerra avanza» porque ya cuenta con proyecto de obras y el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural, un trámite imprescindible al estar catalogado el edificio como Bien de Interés Cultural.

Parra recordó que está previsto que las obras finalicen en el invierno de 2026, pero no dio fechas sobre su inicio. Será necesaria una inversión de 700.000 euros, con fondos municipales y de la Comunidad Autónoma para adecuar el teatro a la normativa vigente en seguridad contra incendios, preservando su valor patrimonial y garantizando la evacuación y la intervención eficaz ante una emergencia. Los trabajos también incluyen la restauración de las fachadas.

