Mujeres que participan en el Programa Oblatas durante uno de los talleres. LV

El programa Oblatas tiende la mano en Lorca a más de cien mujeres que ejercen la prostitución

La unidad móvil que trabaja en la ciudad visita una veintena de pisos, pero hay muchos más inaccesibles para ofrecer asesoramiento

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lorca

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:38

Comenta

El punto itinerante del Programa Oblatas ha ofrecido ayuda en lo que va de año en el municipio a más de cien mujeres que ejercen ... la prostitución y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Este servicio, que se puso en marcha en Lorca en 2021, es atendido una vez a la semana por la educadora social Marta Serrano y la trabajadora social María de los Ángeles Sánchez. Comenzaron a acceder a los pisos en los que se encuentran estas mujeres a través de las páginas de contactos y el boca a boca les ha ido abriendo la puerta de muchos más. Cuentan a LA VERDAD que tienen localizados cerca de 20 espacios donde se ejerce la prostitución, que ellas visitan cada 15 días, y también en semanas alternas reciben a las que desean realizar cualquier consulta con mayor privacidad en un local cedido por la Concejalía de la Mujer.

