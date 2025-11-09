El programa Oblatas tiende la mano en Lorca a más de cien mujeres que ejercen la prostitución

El punto itinerante del Programa Oblatas ha ofrecido ayuda en lo que va de año en el municipio a más de cien mujeres que ejercen ... la prostitución y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Este servicio, que se puso en marcha en Lorca en 2021, es atendido una vez a la semana por la educadora social Marta Serrano y la trabajadora social María de los Ángeles Sánchez. Comenzaron a acceder a los pisos en los que se encuentran estas mujeres a través de las páginas de contactos y el boca a boca les ha ido abriendo la puerta de muchos más. Cuentan a LA VERDAD que tienen localizados cerca de 20 espacios donde se ejerce la prostitución, que ellas visitan cada 15 días, y también en semanas alternas reciben a las que desean realizar cualquier consulta con mayor privacidad en un local cedido por la Concejalía de la Mujer.

El primer acercamiento siempre se produce a través del cuidado de la salud, un tema que les preocupa a ellas y también a sus explotadores y encargados de los pisos prostíbulo, desvelan. Les ofrecen preservativos de forma gratuita y les informan de que tienen a su disposición test de embarazo y pruebas rápidas de VIH si han tenido alguna relación de riesgo.

Les entregan una tarjeta con un número de contacto y mencionan los servicios de asesoría jurídica, tramitación administrativa para regularizar su situación en España, ya que la mayoría son extranjeras, el empadronamiento, la gestión de la tarjeta sanitaria y la red de recursos que tienen a su alcance. «Si no salen de los pisos no saben que pueden pedir ayuda en Cáritas o Cruz Roja, acudir al hospital si han sufrido una agresión sexual y los protocolos que hay en estos casos» y que pueden denunciar en la comisaría de Policía aunque estén en situación irregular en el país. «Esta es una de sus mayores preocupaciones, hay mucho miedo y desconocimiento y queremos que tengan esa información», explica Serrano.

Su principal cometido es llegar hasta ellas, «que sepan que hay alguien al otro lado» porque hay miedo y desconocimiento

«Si tienen una molestia ginecológica no se atreven a ir al médico porque no quieren explicar que se dedican a la prostitución y que eso aparezca reflejado en su historial clínico. Las acompañamos para que tengan esa atención y se sientan seguras», añade la trabajadora social. En el programa Oblatas «trabajamos el vínculo para generar espacios de confianza en entornos protectores», añade. Su principal cometido es llegar hasta ellas y no juzgar. «No pedimos datos ni invadimos su intimidad, no interrogamos, intentamos que sean ellas las que hagan la demanda, que sepan que hay alguien al otro lado, acompañarlas», afirma Sánchez.

«Es una carrera de fondo» porque en algunos pisos las reciben con reticencia, siempre abre la puerta el encargado y «tenemos que confiar en que les va a dar a las chicas los preservativos, pero insistimos aunque no nos dejen pasar del portal» por si un día les abre una de las mujeres y pueden establecer por fin el primer contacto para «que sepan de nuestra existencia y que estamos para lo que necesiten. Eso ya es un éxito», explica Serrano.

No se atreven a ir al médico si tienen alguna molestia ginecológica para no tener que explicar a qué se dedican

Mucha rotación

Aseguran que algunas trabajan de forma estable en el mismo sitio, pero lo habitual es que haya mucha rotación y las cambien de lugar cada o tres semanas «para que los clientes tengan variedad». La mayoría tienen hijos y hay muchos casos «extremos», que viven donde ejercen la prostitución, tienen cargas en su país de origen, han contraído una deuda para venir y «son muchas cosas las que le atan, no tienen otra alternativa». En esas situaciones intentan gestionar su acceso a una casa de acogida.

Las que consideran que ha llegado el momento de salir de la prostitución o se dan las circunstancias para poder hacerlo participan en talleres y en la búsqueda activa de empleo con la ayuda de un orientador laboral, pero las opciones se reducen para las que están en situación irregular y solo pueden acceder a la limpieza por horas o a trabajar como internas para el cuidado de ancianos.

Ganas de salir adelante

«Conocemos a estas personas en una situación concreta de su vida, pero tienen muchas capacidades, algunas mucha formación y tenemos cada vez más peticiones de homologación de titulaciones académicas», resalta la trabajadora social. El resultado de los talleres formativos es «espectacular», porque «tienen ganas de trabajar, de salir adelante y valoran la oportunidad tras una situación muy complicada». Reconoció que «es más fácil ver en ellas el estigma que el potencial y la motivación que tienen por hacer las cosas bien, pero la palabra que las define es luchadoras».

La atención psicológica especializada en contextos de violencia sexual es otra de los cuidados que reciben las que se deciden a iniciar un proceso terapéutico. «El cambio que se produce en ellas es importantísimo porque pueden hablar con naturalidad», remarcan.

Es muy difícil saber la cifra de las mujeres a las que no llegan. «En Lorca conocemos muchísimos sitios, pero hay otros que no necesitan anunciarse, los clientes llegan por el boca a boca pero nosotras no podemos entrar, no tenemos manera de acceder a esas mujeres. Nos preocupa porque no sabemos ubicarlas y creemos que no las atiende nadie». Esta situación se produce en algunos barrios pero también en la zona de la huerta. Por la amplitud del municipio, hay casas de campo muy aisladas donde ejercen la prostitución.

La coordinación y el trabajo en red es fundamental con las concejalías de la Mujer y Servicios Sociales, el centro de atención especializada para las mujeres víctimas de violencia (Cavi), las trabajadoras sociales de los centros de salud, Policía Local y el hospital Rafael Méndez, además de Cruz Roja y Cepaim porque «el trabajo con una mujer puede ser una puerta de acceso a otra», dicen convencidas.