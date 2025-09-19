La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maquinaria pesada trabaja en la zona de soterramiento, entre una vivienda y el colegio Ana Caicedo. G. J. M. / AGM

Polvo, atascos y bajada de ventas, principales quejas por las obras del AVE en Lorca

El Ayuntamiento tiene el compromiso de Adif de que el día 30 se reabrirá la circulación en la alameda de Cervantes, cerrada desde junio

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:55

Juan Miñarro vive a nueve metros de la zona de obras del soterramiento del AVE y ante su casa, frente al colegio Ana Caicedo, ... pasan a diario decenas de camiones. «La polvareda era insoportable», asegura a LA VERDAD, pero después de presentar varias quejas en la oficina de atención al ciudadano habilitada por Adif ha conseguido que la constructora realice varios riegos al día para mitigar el polvo. Relata que su casa se ha convertido en una isla en medio de la obra. Cortaron el acceso por carretera y en un solar situado a 50 metros la empresa habilitó un depósito de la tierra que extraen para excavar el túnel, y que vacían de forma periódica. «Esta obra me está dañando la salud, si tuviera otro sitio donde vivir ya me habría ido», lamenta resignado.

