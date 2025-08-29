Abren el nuevo parking disuasorio junto al Camino Marín en Lorca por las obras del AVE La primera tanda del corte de la Alameda de Cervantes, que se mantendrá hasta el 30 de septiembre, ha llevado al Consistorio a tomar medidas para paliar posibles molestias ante la vuelta de las vacaciones

El proyecto del soterramiento de la línea de Alta Velocidad a su paso por Lorca supondrá una mejora en innumerables aspectos, pero, mientras duren las obras, «la vida debe seguir su curso». Así lo han contado el concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento, Ángel Meca, y el concejal de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas. «No se puede paralizar durante semanas a toda una ciudad», han aseverado.

Por ello, y concretamente ante el corte de la Alameda de Cervantes, cuya primera fase acabará el próximo 30 de septiembre, el Consistorio pondrá a disposición de los vecinos el parking disuasorio de la calle Periodista Ángela Ruiz. Con 80 plazas para coches, de las cuales tres son para personas de movilidad reducida, y otras 12 para motos, se pretende facilitar la incorporación a las clases y el regreso de las vacaciones de los lorquinos. Las localizaciones que hay reservadas para recarga de coches eléctricos, según los ediles, podrán ser ocupadas por vehículos no eléctricos con tal de aumentar el número de plazas disponibles.

El acceso provisional a este parking regulado por la ORA durante el mes de septiembre será por las calles Carlos Barberán y Vicente Alexander, el acceso que ahora tiene el Centro de Desarrollo Local. «Este es un trabajo conjunto en aras de favorecer la movilidad sostenible en la ciudad y para no dar lugar a atascos ni retrasos en los trayectos de buses escolares», han confirmado los concejales.

En adición, el Huerto de la Rueda quedará también disponible con centenares de plazas, a excepción de los jueves durante la jornada de mañana por la realización del mercado semanal. A ellos se suma el espacio de la calle Actor Ramón Meca, con otras 200 gratuitas.

Además, hasta el 18 de septiembre, en horario de mañana, el parking ubicado en las inmediaciones de la Avenida de Santa Clara, más conocido como 'el parking del hippie', será gratuito.

En la calle Fajardo El Bravo, tras pasar las vías, también quedarán abiertos al público de forma gratuita sus tres solares, que suman otras 450 plazas, y 600 más del Parking Pasarela de la calle Curtidores. También se incluyen las del Campus Universitario, 500 que ofertarán la primera media hora gratis.

Por parte del Consistorio, han asegurado que «se está estudiando con ADIF la posibilidad de que no entre la maquinaria que trabaja en las obras en los horarios de entrada a los centros escolares».

Más medidas ante las obras

Otra de las medidas que se va a llevar a cabo será el mantener en ámbar los semáforos de la Avenida Juan Carlos I durante el día, una opción desarrollada ya en Semana Santa. Asimismo, para evitar atascos en la parte media de esta vía, quedará solo abierta a residentes la calle Periodista López Barnés, una opción «de la que se estudiará su evolución en los primeros días de cierre», según los ediles.

Por lo que respecta a un menor uso del vehículo, desde LIMUSA se ha puesto a disposición de la ciudadanía una nueva ruta circular de autobús urbano gratuito, haciendo un recorrido por los espacios disuasorios con salida desde la parada del Óvalo a La Viña, pasando por el Camino Marín y el Camino del Gato. El horario será de 8 a 22 horas, con una frecuencia de 20 minutos.

Además, se implementarán nuevos aparcamientos para bicicletas y patinetes en el Huerto de la Rueda, 20 y 20, respectivamente, y otros 20 en el parking de la calle Periodista Ángela Ruiz.

Un 'caos circulatorio sin precedentes' para el PSOE

Desde el PSOE el Ayuntamiento de Lorca, su concejal José Ángel Ponce ha asegurado que el acondicionamiento del nuevo parking disuasorio de la calle Periodista Ángela Ruiz «llega tarde y es insuficiente». En este sentido, ha comentado que «el caos que estamos viviendo es fruto de la improvisación a la que nos tiene acostumbrados el gobierno municipal».

También ha recordado que el pasado mes de julio hicieron llegar el 'Plan Lorca Circula', una batería de propuestas para aliviar el tráfico en el núcleo urbano y corregir las deficiencias en el ritmo de circulación. «Aun así, la mayoría de las propuestas realizadas no han sido recogidas por el equipo de Gobierno», ha aseverado. Del mismo modo, ha instado a la eliminación de la zona azul mientras duren las obras, la ampliación de las plazas de aparcamiento de zona verde para residentes, la creación de aparcamientos disuasorios en La Merced y La Viña, el establecimiento de bonos de aparcamiento gratuito en la Alameda Menchirón para clientes de Plaza de Abastos, el aumento de las frecuencias del transporte público y el incremento del número de bicicletas eléctricas.

En respuesta a las declaraciones de Ponce, fuentes municipales han aclarado que «el Consistorio lleva trabajando mucho tiempo para intentar paliar las incidencias ocasionadas por las obras del soterramiento». También han recordado «las numerosas intervenciones que se han hecho en defensa de los vecinos», y han confirmado que sí se contempla el barrio de La Viña en la nueva ruta circular gratuita de autobús urbano, así como más espacios para más patinetes y bicicletas.

