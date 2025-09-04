Policías de paisano, la unidad equina y drones reforzarán la vigilancia en la feria de la Virgen de las Huertas de Lorca Un centenar de operarios de la empresa municipal de limpieza se encargarán de mantener en óptimas condiciones el entorno del santuario

Inma Ruiz Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:02

La totalidad de la plantilla de la Policía Local, 130 agentes, estarán activos durante la fiestas en honor a la patrona de Lorca que comenzarán este miércoles con el pregón a cargo del presidente de la Hermandad de la Virgen de las Huertas, Pedro Millán.

Lo dijo el alcalde, Fulgencio Gil, que supervisó los preparativos en el entorno del santuario, detalló que las patrullas realizarán un total de 240 servicios en los distintos turnos. El dispositivo será más amplio que en los últimos años y subrayó la presencia de agentes de paisano y de la unidad equina, como novedad, que se sumará en actos en los que se produzcan grandes aglomeraciones de gente. Los drones tendrán también «una presencia muy destacada en la feria chica» para reforzar la vigilancia desde el aire. Habrá además vigilancia privada y se llevará a cabo un control exhaustivo del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Se instalará además un 'punto seguro' con personal especializado para la asistencia y prevención de la violencia sexual que ofrecerá información y apoyo a las personas que puedan estar en una situación de riesgo.

El dispositivo especial de Emergencias incorporará los recursos del servicio municipal y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Dispondrán de una ambulancia medicalizada en los momentos de mayor afluencia de público, como los conciertos.

La empresa municipal de limpieza Limusa desplegará también la totalidad de su plantilla con un centenar de efectivos para realizar de forma intensiva el barrido manual y mecánico, fregado y baldeo de calles y plazas. Se instalarán más de 30 contenedores adicionales en el área de celebración y se habilitará un servicio cíclico de vigilancia y mantenimiento para responder ante cualquier incidencia.

Para los espectáculos se ha dispuesto un escenario ante el santuario patronal, camerinos, equipos de iluminación y sonido, aseos químicos y puntos de agua y luz. También se ha acondicionado un solar donde se realiza el tradicional concurso de migas, el personal de la Concejalía de Parques y Jardines ha revistado el arbolado de la zona, especialmente en la plaza del Rey Sabio y se han decorado los parterres con centenares de nuevas plantas y flores.

Se han instalado ya los chiringuitos, las tradicionales casetas de turrón y una decena de atracciones feriales para los más pequeños. El Ayuntamiento ha dispuesto aseos químicos, tomas de agua provisionales y una treintena de puntos de luz para el suministro eléctrico de casetas y atracciones. Habrá un retén específico con dos operarios para el montaje, mantenimiento y desmontaje del servicio eléctrico.