El Pleno de Lorca se opone a la modificación de las reglas del Trasvase y al recorte de envíos

Inma Ruiz Martes, 27 de mayo 2025, 01:00

El futuro del Trasvase Tajo-Segura fue ayer el principal tema de debate en el Pleno municipal, ya que PP y PSOE presentaron sendas mociones en defensa del Acueducto y para reclamar al Gobierno central que se mantengan las actuales reglas de explotación. La del PP salió adelante por unanimidad en algunos de sus puntos, como exigir al Gobierno que no recorte los caudales trasvasables, que se revisen los caudales ecológicos con criterios científicos y la elaboración de un informe de impacto económico y medioambiental vinculante previo a cualquier cambio. Los grupos, salvo IU que se abstuvo, coincidieron en estos puntos y en expresar su «apoyo incondicional al sector primario» ante la posible pérdida de recursos hídricos.

La moción presentada por el PSOE no obtuvo respaldo de ninguno de los grupos. Los socialistas solicitaron instar al Gobierno de España a garantizar los caudales trasvasables siempre que no existan alternativas equivalentes en cantidad, calidad y precio para los regantes y apoyar las inversiones en infraestructuras hídricas complementarias como desaladoras y sistemas de reutilización de aguas que permitan diversificar las fuentes de abastecimiento sin sustituir el papel estructural del Trasvase. La portavoz del PP, Carmen Menduiña, criticó la «doble moral» del PSOE de defender una cosa en Madrid y la contraria en Lorca. El concejal del PSOE José Ángel Ponce lamentó que los partidos no fueran capaces de hacer «frente común» en esta cuestión «tan crucial» para el presente y el futuro de la agricultura y criticó al PP por «anteponer sus intereses políticos».

También se aprobó, con los votos en contra de PSOE e IU, solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que atienda las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento para modificar el alcance de las zonas de bajas emisiones. El objetivo es sustituir los carriles bici inicialmente proyectados en las avenidas de Europa y Adolfo Suárez y en el puente Juan Carlos I por un nuevo carril en la carretera de Águilas para no colapsar la ciudad por la afección que está suponiendo para el tráfico la obra de soterramiento del AVE.

Parque Fernando Roldán

Los grupos acordaron por unanimidad iniciar el proceso de subasta pública de tres solares en las calles Rubira y Álamo, en el casco antiguo, por incumplimiento de los propietarios del deber de construir. También hubo unanimidad para denominar el parque del barrio de San Fernando con el nombre del presidente de la asociación de vecinos, Fernando Roldán. El Ayuntamiento reconoce así su «destacada labor» en el proceso de reconstrucción de la barriada tras el derribo de una decena de bloques por los graves daños de los terremotos de 2011.

Polémica por el cierre de la taquilla de Renfe en la estación de autobuses

La suspensión del servicio de venta de billetes de Renfe en la estación de autobuses para los autocares que sustituyen a los trenes de cercanías enfrentó ayer en el Pleno a PSOE y Vox. El cierre de la taquilla implica que los usuarios tienen que comprar los billetes en el apeadero de San Diego para luego desplazarse a Sutullena, que es el punto de partida y llegada de los autobuses desde que se interrumpió el tráfico ferroviario en octubre de 2022.

La concejala de Vox, Carmen Menduiña, explicó que la concesionaria de la estación de autobuses ha expulsado a Renfe por no abonar la cantidad establecida por la utilización de sus instalaciones para la venta de billetes y el Pleno, con los votos de Vox y PP, acordó exigir a Renfe el pago del canon para garantizar la calidad del servicio a los usuarios.

La portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, aseguró que no fue Renfe la que se comprometió a pagar ese alquiler sino el Ayuntamiento y lamentó que el equipo de gobierno haya consentido que se dejen de vender los billetes en la estación de autobuses.