El plan de vigilancia en las playas de Lorca se salda con 83 intervenciones La presencia de un tiburón azul cerca de la costa obligó a prohibir el baño en la cala de Calnegre

El plan de vigilancia y rescate en las playas de Lorca, que estuvo activo entre 21 de junio y el 31 de agosto, se saldó con 83 asistencias, 19 menos que el año anterior. Del total, 64 se produjeron en Puntas de Calnegre y 19 en la playa fluvial de Coy. Lo desveló este martes el alcalde, Fulgencio Gil, que hizo balance de las intervenciones del dispositivo formado por 15 socorristas. Estos contaron con dos vehículos todoterreno, un quad, una ambulancia, dos embarcaciones y una moto de agua que permitieron también la vigilancia dinámica de la costa entre Águilas y Mazarrón.

Gil subrayó que el estado de la mar ha sido más inestable que en años anteriores y que la bandera roja ondeó durante ocho jornadas, una de ellas por la presencia de un tiburón azul cerca de la cala de Calnegre. La bandera amarilla, que indica precaución en el baño, ondeó durante 18 días.

Destacó además el alto nivel de ocupación en las playas y detalló que de las 64 asistencias cuatro fueron por rescate de personas; 14 por picaduras de animales marinos; 15 por curas de heridas; 16 asistencias sociales y ayuda al baño en sillas anfibias para personas con discapacidad; tres rescates de embarcaciones y un rescate de un vehículo atrapado en la arena. También se atendieron dos incidencias en las terrazas de los chiringuitos por un golpe de calor y por un ataque epiléptico.

Tres de las personas que fueron atendidas por los socorristas necesitaron ser trasladadas a un centro de salud por la ambulancia del Servicio Murciano de salud, adscrita durante los meses de julio y agosto al servicio de vigilancia y rescate en playas.

En la playa fluvial de la pedanía de Coy, también con un alto nivel de ocupación durante todo el verano, los socorristas realizaron seis asistencias por picaduras de avispa y 13 por curas de heridas.

El alcalde lamentó la muerte de un buceador fuera del horario de servicio de los socorristas y remarcó la importancia de acudir siempre a las playas que estén vigiladas. Felicitó la labor del operativo y del servicio de Emergencias municipal por su «profesionalidad, compromiso y dedicación a los ciudadanos y visitantes» durante la temporada estival.

