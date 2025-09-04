La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Paso Azul, miembros de la hermandad y concejales durante la presentación de los actos en la iglesia de San Francisco. AYTO.

El Paso Azul de Lorca abre con una exposición extraordinaria el aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa

Incluye material gráfico, pictórico y escultórico utilizado en el proceso creativo de bordados, carros, imágenes y tronos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:38

'Del papel al milagro. Bocetos que cambiaron la historia' es el título de la exposición extraordinaria con la que el Paso Azul de Lorca iniciará los actos de celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos y el 28 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores.

La muestra será inaugurada el día 11 a las 20.30 horas en la iglesia de San Francisco y se trasladará posteriormente al Museo Azul de la Semana Santa (Mass), donde se podrá contemplar hasta el 8 de diciembre.

El presidente de la Hermandad de Labradores, Miguel Ángel Peña, dijo que incluye una selección de material gráfico, pictórico y escultórico empleado como parte del proceso creativo de bordados, carros, imágenes y tronos para «mostrar una parte fundamental y quizá algo desconocida del acervo artístico» del Paso Azul.

Los actos continuarán el día 14 con la paraliturgia de Exaltación de la Cruz en la iglesia de San Francisco a laa 20.30 horas y, con carácter previo, serán bendecidas las dos puertas laterales del altar mayor que han sido restauradas en los últimos meses gracias a la Fundación Paso Azul y la colaboración de la Comunidad Autónoma.

El 15 de septiembre, coincidiendo con el día de los Dolores Gloriosos se rezará el Ángelus a las 12 horas y a las 20.30 horas se celebrará la misa en la que será bendecido el nuevo manto de camarín de la Dolorosa, impulsado por la Asociación de la Virgen.

El Paso Azul ha iniciado además una campaña de recogida de material escolar a beneficio de Cáritas que será entregado a la organización religiosa tras la eucaristía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Miras, sobre la propuesta de referéndum de Vox para los centros de menores: «En el ordenamiento jurídico está la respuesta»
  5. 5 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  6. 6 Horario y todo el recorrido que hará la Virgen de la Fuensanta en su bajada a Murcia hoy
  7. 7 El aeropuerto de la Región de Murcia se libra de los recortes de Ryanair, que podría aumentar su oferta
  8. 8

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  9. 9

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  10. 10 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Paso Azul de Lorca abre con una exposición extraordinaria el aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa

El Paso Azul de Lorca abre con una exposición extraordinaria el aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa