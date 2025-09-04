El Paso Azul de Lorca abre con una exposición extraordinaria el aniversario de la coronación canónica de la Dolorosa Incluye material gráfico, pictórico y escultórico utilizado en el proceso creativo de bordados, carros, imágenes y tronos

El presidente del Paso Azul, miembros de la hermandad y concejales durante la presentación de los actos en la iglesia de San Francisco.

Inma Ruiz Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:38 Comenta Compartir

'Del papel al milagro. Bocetos que cambiaron la historia' es el título de la exposición extraordinaria con la que el Paso Azul de Lorca iniciará los actos de celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos y el 28 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de los Dolores.

La muestra será inaugurada el día 11 a las 20.30 horas en la iglesia de San Francisco y se trasladará posteriormente al Museo Azul de la Semana Santa (Mass), donde se podrá contemplar hasta el 8 de diciembre.

El presidente de la Hermandad de Labradores, Miguel Ángel Peña, dijo que incluye una selección de material gráfico, pictórico y escultórico empleado como parte del proceso creativo de bordados, carros, imágenes y tronos para «mostrar una parte fundamental y quizá algo desconocida del acervo artístico» del Paso Azul.

Los actos continuarán el día 14 con la paraliturgia de Exaltación de la Cruz en la iglesia de San Francisco a laa 20.30 horas y, con carácter previo, serán bendecidas las dos puertas laterales del altar mayor que han sido restauradas en los últimos meses gracias a la Fundación Paso Azul y la colaboración de la Comunidad Autónoma.

El 15 de septiembre, coincidiendo con el día de los Dolores Gloriosos se rezará el Ángelus a las 12 horas y a las 20.30 horas se celebrará la misa en la que será bendecido el nuevo manto de camarín de la Dolorosa, impulsado por la Asociación de la Virgen.

El Paso Azul ha iniciado además una campaña de recogida de material escolar a beneficio de Cáritas que será entregado a la organización religiosa tras la eucaristía.