Medio Ambiente da luz verde a una planta de biogás en la pedanía lorquina de Torrealvilla

La Secretaría General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma ha emitido informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de purines y otros residuos orgánicos para la producción de biogás en la pedanía lorquina de Torrealvilla. Será en unos terrenos de 87.000 metros cuadrados en el paraje Cañada de Salvador.

La autorización ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y, según la concejala de Urbanismo, María Hernández, fue en enero de 2023, durante el anterior mandato del PSOE, cuando se concedió el interés público para dicha instalación. Añadió que en aquel momento no se realizó una consulta vecinal y dijo desconocer «los criterios que se siguieron» para la concesión del interés público.

Según la edil, el actual equipo de Gobierno, formado por la coalición PP-Vox, ha rechazado en los últimos meses numerosas propuestas «por no cumplir con los criterios ni superar los filtros técnicos y urbanísticos». Recordó que los promotores de este tipo de instalaciones deben ajustarse a criterios de convivencia, necesidad, oportunidad, consenso y viabilidad técnica y urbanística, estar alejados de zonas residenciales y no generar conflictos vecinales.

Abundó en que el área de Urbanismo mantiene «un estricto control» sobre todos los proyectos y aplica una «fiscalización minuciosa para garantizar que no se produzcan desviaciones respecto a las condiciones mínimas requeridas».

Tras conocer el informe favorable de impacto ambiental, el concejal del PSOE José Luis Ruiz, responsable del área de Urbanismo en el anterior mandato, dijo que se informó a los vecinos de Torrealvilla antes de la declaración de interés público. Añadió que la declaración de impacto ambiental no lleva implícita la concesión de la licencia de obras ya que ésta es «discrecional» por parte del Ayuntamiento.