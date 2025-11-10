La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Maquinaria pesada trabaja en la construcción del colector sur de saneamiento junto al camino Cañaveral, en la pedanía de Campillo. INMA RUIZ

En marcha las obras del segundo tramo del colector sur de saneamiento de Lorca

Tienen un presupuesto de 5,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses

Inma Ruiz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

La Dirección General del Agua acaba de iniciar las obras del segundo tramo del colector sur de Lorca para dotar de saneamiento y recogida de pluviales a una amplia zona de la huerta diseminada del municipio. Esta infraestructura, con un presupuesto de 5,2 millones de euros y financiada por el Gobierno regional, tiene un plazo de ejecución de 16 meses, según confirmó este lunes a LA VERDAD el concejal de Pedanías, Ángel Meca.

Recordó que hasta el momento solo se ha ejecutado uno de los tramos, desde la rambla de Biznaga hasta Campillo. El que está en ejecución, de 3,4 kilómetros, se extenderá desde Campillo hasta Torrecilla y quedará un tercero que conectará con el polígono industrial.

Explicó que el colector actual es insuficiente, se construyó al mismo tiempo que la primera fase del polígono y era preciso realizar esa actuación. Una vez completados los tres tramos dará servicio a más de 300 industrias de Saprelorca. También conectará con la red de saneamiento a cerca de 3.000 habitantes de esta zona.

Meca dijo que en los presupuestos regionales de 2026 se incluirá la partida necesaria para acometer el último tramo. El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, anunció hace unas semanas que se destinarán a este proyecto 5,5 millones de euros del total de 24 millones de los Fondos Feder de la Unión Europea para prevenir inundaciones y riadas en la Comunidad Autónoma.

Este sector tendrá un trazado de casi cuatro kilómetros, con 1.200 milímetros de sección, y prestará un servicio fundamental para la evacuación de las aguas pluviales del polígono que afectan periódicamente a viviendas y parcelas de las pedanías de Torrecilla, Campillo y Purias. Los vecinos llevan años reclamando su construcción y estará dimensionado para futuras ampliaciones del polígono.

