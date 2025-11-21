Luz verde a un desarrollo urbanístico en la avenida Santa Clara de Lorca, paralizado dos décadas Un hallazgo arqueológico obligó a modificar el plan parcial para que los restos sean visibles

El Ayuntamiento de Lorca aprobará en el Pleno de forma definitiva el Plan Especial de Ordenación Urbana en la unidad de actuación que se sitúa en la avenida de Santa Clara, frente a la Fuente del Oro, para compatibilizar la construcción de 34 viviendas con la conservación de restos arqueológicos. Este desarrollo urbanístico quedó paralizado en 2006 cuando en la excavación previa en el solar se descubrieron instalaciones alfareras que abarcan desde el periodo prerromano hasta el siglo XIX, que se encuentran en un excelente estado de conservación.

La concejala María Hernández aseguró que «se garantizará la viabilidad del proyecto sin comprometer el valor patrimonial» de los restos. Recordó que la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales dictó en su momento una resolución ordenando la conservación visible de los hallazgos y su integración en el futuro edificio a través de un acceso independiente y condiciones adecuadas de musealización.

El nuevo plan establece las condiciones urbanísticas necesarias para lograr ese objetivo sin aumentar la edificabilidad residencial. Se autoriza una planta adicional para aparcamiento sobre rasante, debido a la imposibilidad de construir bajo tierra, y el proyecto contempla edificaciones de hasta seis plantas más ático con fachada a la avenida de Santa Clara y de cinco plantas más ático en la calle de nueva apertura. Para minimizar el impacto visual, se retranqueará la planta ático.

El documento cuenta con todos los informes favorables, incluidos los de la Confederación Hidrográfica del Segura y la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, en los que se ha prestado especial atención a la compatibilidad de la actuación con el riesgo de inundabilidad de la zona y a la integración del patrimonio arqueológico identificado durante anteriores excavaciones.

El arquitecto Alejandro González, redactor del Plan Especial, destacó la singularidad del proyecto, que contará con una calle pública por el centro del solar, con un bloque de pisos a cada lado. Los restos arqueológicos, que ocupan el 70% de la superficie de la parcela serán visibles con un suelo de cristal al estilo del edificio Raíces y Futuro de las Mercedarias, en la calle Zapatería. La planta baja será cedida al Ayuntamiento, que deberá decidir su uso.

