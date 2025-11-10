La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Casalduero y Lucas en el acto de convivencia con la militancia en Aguaderas. PSOE

Lucas apuesta por Casalduero como candidata a la alcaldía de Lorca por el PSOE

La agrupación local matiza que el cabeza de lista se elegirá en las primarias en 2026

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:13

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, confirmó su apuesta por la secretaria general del PSOE en Lorca, Isabel Casalduero, como candidata a la alcaldía en las próximas elecciones municipales en un acto de convivencia con medio millar de militantes, que se celebró este fin de semana en la pedanía de Aguaderas.

Lucas dijo estar «plenamente convencido» de que «a partir de 2027 Lorca va a tener la mejor alcaldesa», y que «representa a la perfección las palabras de trabajo, ilusión y compromiso». Según el secretario general de los socialistas, en Lorca «hay equipo, hay ilusión, y lo más importante para mí, hay ambición para volver a ganar» las elecciones.

Dijo de Casalduero, que es una secretaria general «exigente, y ha demostrado con creces su valía y su compromiso» con el municipio. Reconoció que «no hay semana que no me recuerde las necesidades de Lorca» y añadió que «me tiene a su lado, para que Lorca vuelva a ser lo que se merece ser».

Fuentes de la Agrupación Socialista Lorquina, agradecieron este lunes al secretario general el «apoyo» mostrado hacia Isabel Casalduero y corroboraron el «liderazgo de su secretaria general al frente del proyecto socialista, que cada día suma más apoyos e ilusión para devolver a nuestra ciudad, sus barrios y pedanías al lugar que merece tras años de abandono y castigo por parte del gobierno de PP y Vox».

Matizaron que, tal y como establecen sus estatutos, los procesos ordinarios para la designación de la persona que encabezará la candidatura a la alcaldía de Lorca se realizarán a través de primarias en 2026, «garantizando, como siempre, la participación y la decisión de toda la militancia socialista».

