Lorca une las voces del feminismo para transformar el dolor de la violencia en lucha La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca reúne a expertas y activistas para poner en común estrategias contra la violencia machista

Participantes en la jornada organizada por la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.

Inma Ruiz Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:20

La Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca (FOML) ha celebrado este viernes en el aula cultural de la Fundación CajaMurcia la jornada «De la ley al refugio: Mujeres que transforman el dolor en lucha». El objetivo del encuentro es poner en común estrategias feministas de diferentes territorios para hacer frente a la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de la socióloga, investigadora y política Soledad Murillo, profesora de la Universidad de Salamanca. Su ponencia se ha centrado en «El marco legal de la violencia de género en España: avances, límites y retos pendientes».

El programa ha continuado con la perspectiva de la violencia económica institucional, analizada por Gloria Alarcón, profesora de Economía Feminista de la Universidad de Murcia. Además, la mesa redonda «Estrategias feministas frente a las violencias: voces desde los territorios» ha contado con la intervención de asociaciones de mujeres rurales, insulares de Canarias y de la federación lorquina.

La presidenta de la FOML, Pilar Fernández, dijo en declaraciones a LA VERDAD que «cuando una mujer abre la puerta encuentra la red de apoyo» y destacó la importancia de sentirse «respaldadas por otras asociaciones».

En el encuentro intervinieron además activistas de Palestina y de Afganistán, que abordaron la situación de las mujeres en en los conflictos bélicos y «cómo las violencias atraviesan a las mujeres en cualquier territorio».