Lorca revivirá su pasado medieval en las fiestas de San Clemente con medio centenar de actividades No faltarán el desfile de musulmanes, cristianos y judíos, la romería en el castillo y el mercado histórico en las calles del casco antiguo

El alcalde observa una réplica del patrón en miniatura en la iglesia de Santa María junto al director del Ciufront y el presidente de la Federación San Clemente.

Lorca se prepara para las fiestas patronales en honor a San Clemente, que comenzarán oficialmente el viernes con el pregón que pronunciará el viernes desde las 21 horas en la antigua colegiata de San Patricio el gerente de la Red de Juderías, Iñaki Echeveste. En ese mismo recibirá el Regni Clavis, la máxima distinción que otorga la Federación San Clemente, el grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas.

El programa de actividades, organizadas por la Federación con la colaboración del Ayuntamiento, incluirá jornadas de puertas abiertas a la iglesia de Santa María, sede del museo de la historia medieval de Lorca Ciufront, presentaciones literarias, representaciones teatrales y actividades deportivas.

El 20 de noviembre se representará a las 20 horas la liturgia del Milagro de la Cruz en la iglesia de San Cristóbal y a continuación el Baño de la Cruz, en la plaza de la Estrella. A las 21 horas está prevista la subida de las antorchas al castillo y este año la Federación espera recuperar el tradicional rebaño de ovejas y cabras.

Del 21 al 24 de noviembre se celebrará el mercado tradicional, con más de 150 puestos que se distribuirán por las principales calles del casco antiguo y la plaza de España donde el día 21, a las 21.30 horas, habrá un concierto de los grupos de folk metal Finnway y landevir.

El mercado incluye una completa programación con espectáculos de títeres, circo y danza, teatro de calle, talleres infantiles, actuaciones de música medieval y exhibiciones de cetrería.

El día 22 tendrá lugar desde las 18 horas el desfile parada de la historia medieval de la ciudad con musulmanes, cristianos y judíos y para presenciarlo se instalarán sillas gratuitas en la avenida Juan Carlos I. El día del patrón se festejará con la tradicional romería en el castillo, el acto de capitulación, la refriega y el torneo medieval. Para concluir la jornada festiva, a las 18.30 se celebrará el concierto del décimo aniversario del Jewish Lorca con la actuación de artistas de Jerusalén y Tánger en la iglesia de Santa María.

El colofón será el día 24 con la misa en honor a San Clemente en San Patricio a las 12 horas y la procesión claustral del patrón.

