Lorca recuerda a las víctimas de la dana con un minuto de silencio

Lorca recordó este miércoles a las víctimas de la dana de Valencia, de la que se cumple el primer aniversario, guardando un minuto de silencio en el centro integral de Emergencias, con la presencia del alcalde, Fulgencio Gil, de regidores de varias localidades de la comarca y del concejal de Chiva Ramón Lemos.

Los representantes municipales participaron en la jornada 'Lecciones aprendidas en la dana' para la puesta en común de las intervenciones que realizaron en la catástrofe que vivió la comunidad valenciana, que dejó 229 fallecidos y miles de damnificados, y de las actuaciones que desarrollaron ante otras situaciones de riesgo de gran magnitud.

El edil de Chiva aseguró que «estamos rezando para que no vuelva a llover muy fuerte porque las obras van muy despacio, el barranco se está reconstruyendo pero se están haciendo muros sobre lo que ya había y no se está encauzando el agua en la parte inundable». Lamentó que «los diques de la sierra siguen destrozados y si viene una tromba de agua volverá a pasar lo mismo».

Lemos afirmó que es fundamental la limpieza de los barrancos para evitar los arrastres de cañas, árboles y ramas, que «hicieron de tapón» para el libre discurrir del agua.

El alcalde de Lorca lamentó que después de un año «todo sigue prácticamente igual, no se ha extraído ninguna conclusión por parte del Gobierno de España, no ha tomado ni una sola medida para evitar estos efectos catastróficos».

Añadió que en el municipio «seguimos con los cauces sin limpiar, sin el canal de Biznaga, sin las presas de laminación, especialmente en Nogalte, Béjar y Torrecilla», y no se ha adoptado ninguna medida, la gestión del Gobierno de España es un auténtico fracaso y estaremos expuestos de nuevo a una catástrofe y a las consecuencias de este tipo de fenómenos naturales».

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, dijo que la construcción de la presa de Nogalte afecta a su municipio y que «nuestra reivindicación va a seguir siendo continua para que se lleve a cabo y evitar riadas como la de 2012 y la de 1973».

